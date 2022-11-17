Суарес отклонил предложение от клуба из Бразилии
Его контракт с "Насьоналем" подошел к концу
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Уругвайский форвард Луис Суарес скоро официально станет свободным агентом. В последние месяцы 35-летний футболист выступал за "Насьональ", подписав контракт на краткосрочной основе.
Его соглашение с клубом подошло к концу и он будет рассматривать другие варианты продолжения карьеры. Как сообщает известный журналист Фабрицио Романо, Суарес получил официальное предложение от "Гремио", но бразильский клуб получил отказ. Инсайдер утверждает, что у нападающего другие планы на следующий клуб.
К слову, Луис сыграет за сборную Уругвая на предстоящем чемпионате мира в Катаре.
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