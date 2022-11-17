Суарес отклонил предложение от клуба из Бразилии

Уругвайский форвард Луис Суарес скоро официально станет свободным агентом. В последние месяцы 35-летний футболист выступал за "Насьональ", подписав контракт на краткосрочной основе.

Его соглашение с клубом подошло к концу и он будет рассматривать другие варианты продолжения карьеры. Как сообщает известный журналист Фабрицио Романо, Суарес получил официальное предложение от "Гремио", но бразильский клуб получил отказ. Инсайдер утверждает, что у нападающего другие планы на следующий клуб.

К слову, Луис сыграет за сборную Уругвая на предстоящем чемпионате мира в Катаре.