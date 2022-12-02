Пеле прокомментировал свою госпитализацию
Легенда футбола успокоил поклонников
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Легенда бразильского футбола Пеле сообщил, что находится в клинике с плановым ежемесячным визитом. Также он опубликовал фотографию здания в Катаре, на фасаде которого с помощью подсветки изобразили его лицо и пожелания выздоровления.
"Друзья, я нахожусь в больнице с ежемесячным визитом. Всегда приятно получать позитивные месседжи. Спасибо Катару и всем, кто посылает мне хорошее настроение", - написал бразилец в своем Instagram.
Ранее в СМИ появилась информация, что король футбола был госпитализирован с отеком тела и сердечной недостаточностью. Однако впоследствии врачи заявили, что трехкратный чемпион мира "полностью контролирует собственные жизненные функции, его клиническое состояние стабильно".
В сентябре прошлого года Пеле перенес операцию по удалению опухоли толстой кишки.
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