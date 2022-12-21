Теперь совсем новая Бразилия. О кандидатах на вакантную должность тренера селесао

Фиаско на чемпионате мира 2022 в Катаре для Бразилии перевернуло страницу с подписью Тите. Без сомнения, выдающийся тренер этой страны не добился успеха с национальной командой, хотя делал он вроде бы все правильно. Более того, Тите как клубный тренер всегда слыл защитным строителем. Все его команды были о надежности и выносливости, а не о феерии и атаке. Но в сборной он понемногу сумел полностью перейти на атакующую игру. И не авантюрную.

В Катар Тите повез девять форвардов. Даже с учетом того, что он играл де-факто в 4-2-4, это немало. Лишь два из них были форвардами острия – Ришарлисон и Педро. А еще в резерве оставался атакующий хав Эвертон Рибейро. Итак, реалии сменили Тите и он сделал ставку на атаку, где имел наиболее качественный выбор футболистов.

Системность Тите заслуживает особого внимания. После тотально провальной второй каденции Дунги у него были четыре серьезных турнира для демонстрации своей квалификации, работы штаба. Первым из них был чемпионат на болотах 2018 года. Там Бразилия вышла в четвертьфинал и там уже уступила Бельгии. Для "Красных дьяволов" золотого поколения Азара и Де Брейне это был пиковый матч. Никогда больше команда под руководством Роберто Мартинеса не сыграла так сильно против топового соперника. Но и не без доли фарта белгийцы тогда одолели "селесао". Потом были две домашние Копа Америка и в первом случае трофей спокойно взяли, а во втором уступили в финале Аргентине и, фактически, это было время рождения успешной команды Лионеля Скалони и еще одного Лионеля.

Турнир в Катаре по всем расчетам должен стать апогеем развития команды под руководством Тите, она уже была полностью переточена на его футбол. Следует отметить, что со всем атакующим уклоном она не была авантюрной. Смешно слышать, когда бразильцев образца 2022-го года зовут пижонами, а вот сборную на чемпионате мира 1982-го – романтиками игры. На самом деле именно в Испании Зико, Сократес и Фалькао обладали определенной долей пижонистости и играли только от своих сильных качеств. Однако это уже история о легендах, когда сущность заменяется красивыми историями.

Но, как бы там ни было, Бразилия снова проиграла в четвертьфинале. Поэтому цикл команды с Тите подошел к концу, как подошли к концу и большие надежды его времен. Это была хорошая команда, но кто же виноват, что она не взяла своего?

Самый главный вопрос сейчас – это должность нового главного тренера. Уже завершились сплетни о Карло Анчелотти, который если и возглавит сборную, то в Канаде, ведь влюблен в страну своей жены. Еще год назад говорили о самом Пепе Гвардиоле, но и этот вариант давно отпал.

В Бразилии больше всего вспоминают Хорхе Сампаоли, Жорже Жезуша, Доривала Жуниора, Мано Менезеса, Рожерио Сени, Фернандо Диницпа, Ренато Гаушо, Абеля Феррейру и Куку.

Давайте пройдемся по этому списку. Аргентинец Сампаоли сейчас пытается вытащить из пропасти "Севилью". Для него это большой и, что очень важно, европейский вызов. В 2018-м он тоже тренировал "Севилью" – и успешно. Но согласился на предложение возглавить родную сборную Аргентины, не смог отказать самому президенту страны. Все тогда завершилось большой пропастью. Во второй раз, да и в чужой стране, пойти на такую авантюру он не отважится. А вот авторитет Сампаоли для бразильцев базируется на работе в "Сантосе" и "Атлетико Минейро".

Жорже Жезуш создал невероятный "Фламэнго" сезона 2019-го года. Он стал чемпионом страны и обладателем Копа Либертадореса, команда играла в него очень ярко. Однако из Бразилии он уехал не из-за неудач, а из-за традиционного безумного давления СМИ и болельщиков, там тренер всегда виноват, даже если проблем не существует, такая атмосфера. Поэтому трудно поверить в новую попытку португальца, хотя очень крутые условия бразили могут предложить.

Доривал Жуниор – это снова история о "Фламенго", самом популярном и богатом клубе страны, который вторую половину 2022-го года отыграл невероятно качественно как раз с этим тренером и взял Либертадорес и Кубок Бразилии. Как и во времена Жезуша, "рубро-негро" стали настоящей атакующей машиной. Но Доривал, спокойный и последовательный строитель креативных команд, после всех триумфов покинул свой пост. Со всех точек зрения он слишком слаб для того, чтобы выдержать давление местной среды на главной футбольной должности.

О Мано Менезесе серьезно трудно говорить, хотя он действительно сильный тренер, но он уже возглавлял "селесао" и это было очень плохо, а также он, как и Доривал, слишком мягкий для такой миссии.

Разговоры о Рожерио Сене вызывают множество эмоций. Сам он легенда и харизма. Вместе с тем в своей тренерской карьере он ничего не достиг, а локальные успехи имел со скромной "Форталезой" (чемпионство из "Фламенго" взял, поработав два месяца), в частности проблемный и по сей день есть его второй период работы с родным "Сан Пауло".

Кука – это очень интересная история чисто бразильских реалий. Тренер, имевший репутацию примитивиста и который смог изменить отношение к себе, но не выдержал испытание последним большим успехом. В прошлом году его "Атлетико Минейро" действительно был лучшей командой за пределами Европы. Либертадорес он не взял лишь из-за злой улыбки Фортуны – из четырех таймов против "Палмейраса" его команда доминировала в трех, но вылетела только по правилу выездного гола при полном равновесии. Но крутой "Минейро" потерял свою силу без Куки, а когда тот вернулся, ничего хорошего не получилось. Поэтому эту кандидатуру сложно серьезно рассматривать на должность главы "селесао".

Есть еще португалец Абель Феррейра, тренер "Палмейраса". С ним "Вердао" взял два трофея Либертадорес, был чемпионом. Он прагматик и рационалист, но не адепт парковки автобусов. Во многом его кандидатура очень интересна. Однако уже больше года жена Абеля стабильно подчеркивает необходимость вернуться в Европу, а голос жены трудно игнорировать, тем более, если он назойлив.

Ренато Гаушо был бы наиболее интересным вариантом выбора для "селесао". Именно интересным, а не обязательно успешным. Ренато – не просто колоритный дядя, он был бы таковым в любое время. Мастер слова, стендапер. Он всегда демонстративно отстраняется от всех футбольных новаций, хотя действительно довольно активно их использует. Умеет многое простить талантливым игрокам, хотя его система штрафов за лишний вес во время работы в "Гремио" была едва ли не самой жесткой в мире футбола. Кажется, о Ренато Гаушо стоило бы мечтать, но не верить в реальность такого назначения.

И вот мы доходим до кандидатуры, которую еще полгода назад никто серьезно не рассматривал. Это Фернандо Диниц, тренер "Флуминенсе".

В должности главного тренера он работает 13 лет. Имел опыт со статусными командами, но без глобальных успехов. Это тренер-строитель. Такой себе Гвардиола, который даже со слабым составом будет играть условную тики-таку, именно так он поступал в маленьком клубе "Аудакс", когда приобрел всебразильское признание. Сейчас он приобрел немного практикизма и его атакующая игра перестала быть совсем наивной. Диниц очень хорошо построил "Флу" в прошлом сезоне, реанимировал даже ленивого повесу Пауло Энрике Гансо.

Пока кандидатура Диница имеет поддержку нескольких ведущих игроков во главе с Неймаром и большинства руководителей Конфедерации футбола Бразилии.

Но кто бы там ни возглавил "селесао", это точно будет совершенно новая команда по сравнению со временами Тите.

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