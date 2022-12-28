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Он не играл год. Экс-легионер Динамо сменил клуб в Бразилии

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Он не играл год. Экс-легионер Динамо сменил клуб в Бразилии

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Экс-вингер киевского "Динамо" Клейтон стал игроком бразильской "Лондрины". Детали соглашения с 27-летним бразильцем клуб не разглашает.

Клейтон защищал цвета киевлян с 2020 по 2021 годы. Интересно, что футболист стал чемпионом и обладателем Кубка Украины, хотя в общей сложности в футболке "Динамо" провел всего 9 минут.

После этого он находился без футбола 3 месяца, но затем перешел в бразильский ССА Масейо, но и там он не смог закрепиться (8 матчей и 1 ассист), а с ноября 2021 вообще не появлялся на поле из-за травмы. К слову, бывший клуб Клейтона вылетел в третий дивизион.

А вот "Лондрина" выступает во втором дивизионе чемпионата Бразилии.

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В статье: Клейтон
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Источник:
londrinaesporteclube.com.br

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