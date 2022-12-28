Он не играл год. Экс-легионер Динамо сменил клуб в Бразилии
Вингер пошел на повышение
Фото: ФК Динамо Киев
Экс-вингер киевского "Динамо" Клейтон стал игроком бразильской "Лондрины". Детали соглашения с 27-летним бразильцем клуб не разглашает.
Клейтон защищал цвета киевлян с 2020 по 2021 годы. Интересно, что футболист стал чемпионом и обладателем Кубка Украины, хотя в общей сложности в футболке "Динамо" провел всего 9 минут.
После этого он находился без футбола 3 месяца, но затем перешел в бразильский ССА Масейо, но и там он не смог закрепиться (8 матчей и 1 ассист), а с ноября 2021 вообще не появлялся на поле из-за травмы. К слову, бывший клуб Клейтона вылетел в третий дивизион.
А вот "Лондрина" выступает во втором дивизионе чемпионата Бразилии.
⚪️???? Seja bem-vindo, Clayton!— Londrina E C (@LondrinaEC) December 27, 2022
Com passagens pelo futebol Ucraniano, Corinthians-SP, Atlético-MG e Vasco da Gama-RJ o atleta chega para reforçar o ataque do clube.#vamospracimatubarão pic.twitter.com/Pgi6lj3tK6
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