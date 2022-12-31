Мать Пеле до сих пор не знает о смерти сына

Селеста Арантес, мама легендарного бразильского футболиста Пеле, до сих пор не знает о смерти сына. 29 декабря Пеле скончался в возрасте 82 лет после продолжительной борьбы с раком.

"Мы разговариваем, но она не знает о ситуации. Она в своём собственном мире. Она открывает глаза всякий раз, когда я упоминаю его имя и говорю: "Мы должны помолиться за него". Но на самом деле мама не осознаёт, что именно я имею в виду", - говорит сестра Пеле Люсия ду Насименто.