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Мать Пеле до сих пор не знает о смерти сына

Южная Америка
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Женщина почти потеряла связь с реальностью

Мать Пеле до сих пор не знает о смерти сына

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Селеста Арантес, мама легендарного бразильского футболиста Пеле, до сих пор не знает о смерти сына. 29 декабря Пеле скончался в возрасте 82 лет после продолжительной борьбы с раком.

"Мы разговариваем, но она не знает о ситуации. Она в своём собственном мире. Она открывает глаза всякий раз, когда я упоминаю его имя и говорю: "Мы должны помолиться за него". Но на самом деле мама не осознаёт, что именно я имею в виду", - говорит сестра Пеле Люсия ду Насименто.

Напомним, в ноябре текущего года Селеста Арантес отпраздновала 100-летний юбилей.

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В статье: Бразилия Пеле
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Источник:
Mirror

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