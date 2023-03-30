Действующий чемпион Аргентины остался без тренера

"Бока Хуниорс" сообщил о прекращении сотрудничества с главным тренером Уго Ибаррой.

48-летний специалист возглавил аргентинский клуб летом 2022 года. Под его руководством команда провел 36 матчей, в которых одержала 20 побед, 6 ничьих и 10 поражений. Вместе с "Бока" он также выиграл чемпионат Аргентины.

"Спасибо за вашу преданность, ответственность и две звезды для нашей истории", - говорится в сообщении клуба.

По данным СМИ, его место займет Херардо Мартино - с ним уже ведутся переговоры.