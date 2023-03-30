Действующий чемпион Аргентины остался без тренера
Специалист покинул свой пост
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Бока Хуниорс" сообщил о прекращении сотрудничества с главным тренером Уго Ибаррой.
48-летний специалист возглавил аргентинский клуб летом 2022 года. Под его руководством команда провел 36 матчей, в которых одержала 20 побед, 6 ничьих и 10 поражений. Вместе с "Бока" он также выиграл чемпионат Аргентины.
"Спасибо за вашу преданность, ответственность и две звезды для нашей истории", - говорится в сообщении клуба.
По данным СМИ, его место займет Херардо Мартино - с ним уже ведутся переговоры.
Por tu compromiso, responsabilidad y dos estrellas para nuestra historia.— Boca Juniors (@BocaJrsOficial) March 29, 2023
¡Gracias Negro! ???????????? pic.twitter.com/Win7u2NS9Q
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