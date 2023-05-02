Экс-форвард Шахтера одолжил Крузейро почти 6 млн евро
У клуба сейчас не лучшие времена
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35-летний экс-форвард "
Форвард выступал за бразильский клуб до своего перехода в "Шахтер".
В период с 2020 по 2022 год нападающий предоставил "лисам" три кредита на общую сумму 5,86 миллионов евро. Деньги пошли на выплату зарплат футболистам, работникам клуба и погашение экстренных долгов.
Информация о взносе Морено появилась в финансовом отчете "Крузейро", причем там отмечается, что вернуть сумму бразильскому клубу придется, но без процентов.
Напомним, что сейчас Морено выступает за эквадорский клуб "Индепендьенте дель Валье".
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