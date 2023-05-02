Экс-форвард Шахтера одолжил Крузейро почти 6 млн евро

35-летний экс-форвард " Шахтера " Марсело Морено финансово помог бразильскому "Крузейро", который сейчас переживает не лучшие времена.

Форвард выступал за бразильский клуб до своего перехода в "Шахтер".

В период с 2020 по 2022 год нападающий предоставил "лисам" три кредита на общую сумму 5,86 миллионов евро. Деньги пошли на выплату зарплат футболистам, работникам клуба и погашение экстренных долгов.

Информация о взносе Морено появилась в финансовом отчете "Крузейро", причем там отмечается, что вернуть сумму бразильскому клубу придется, но без процентов.

Напомним, что сейчас Морено выступает за эквадорский клуб "Индепендьенте дель Валье".