  1. UA-Футбол ⚽
  2. Южная Америка
  3. Пиратское Эльдорадо, или Как Колумбия на пять лет собрала у себя лучших игроков мира
В тренде

Пиратское Эльдорадо, или Как Колумбия на пять лет собрала у себя лучших игроков мира

Южная Америка
Обновлено
(3 голосов)

Посвящается последним событиям в Саудовской Аравии

Пиратское Эльдорадо, или Как Колумбия на пять лет собрала у себя лучших игроков мира

Фото: antena2.com

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Все началось в центре Боготы на авеню Хименес де Кесада 9 апреля 1948 года.

Президент-социалист Хорхе Элисьер Гайтан шел на встречу с молодым и еще никому не известным кубинским юристом Фиделем Кастро, но они так и не поговорили, ведь по дороге в политика всадил несколько пуль неизвестный молодой человек. Гайтан скончался на месте.

Мотивы? Один бог знает. Убийцу линчевали на месте, а потом проволокли труп чуть ли не всеми улицами Боготы. И, если честно, лучше бы этого не делали.

В Колумбии консерваторов и леваков было примерно поровну, и когда новости распространились, начались стычки; полилась первая кровь. И что делать?

Миллионер и президент "Индепендьенте Санта-Фе" Луис Робледо имел неожиданный ответ. Во время учебы в Кембридже он слышал о футболе на "рождественское перемирие" в Первую мировую, и предложил повторить фокус – успокоить народ игрой. Только не обычными, скучными матчами, на которые в Колумбии никто не ходил, а до сих пор невиданными.

***

В целом, Колумбия в 40-х сильно отставала от соседей в футболе.

Она дебютировала на Копа Америка предпоследней – в 45-м. Первая профессиональная лига здесь образовалась и подавно в начале 48-го - примерно на 10 лет позже соседних стран.

Пиратское Эльдорадо, или Как Колумбия на пять лет собрала у себя лучших игроков мира - изображение 1
Президент Гайтан после покушения. Фото: Archivo fotográfico de Sady González

Лига эта назвалась Dimayor, и с первых дней подчинялась федерации футбола лишь формально. На деле ею заправляли боссы клубов; в начале их было десять – "Миллионариос" и "Санта-Фе" из Боготы, "Америка" и "Депортиво Кали" из Кали, "Медельин" и "Атлетико Мунисипаль" из Медельина, "Онсе Депортиво" и "Депортес Кальдас" из Манисалеса, а также "Жуниор" из Барранкильи и "Универсидад Богота", почему-то игравший домашние матчи в Перейре.

Между тем страну трясло. Власть перешла к консерваторам-фашистам. Леваки не пошли на выборы, а взяли оружие и отправились в джунгли. Гражданская война.

Однако боссов Dimayor она не волновала. Они жили каждый день, как последний, и в 49-м не отпустили своих игроков в сборную на Копа Америка. Был скандал. Федерация пожаловалась в ФИФА, а та взяла и убрала Dimayor из перечня официальных турниров.

На практике это означало, что любое соглашение с клубом из дивизиона признавалось недействительным, но президент "Миллионариос" Альфонсо Сеньор Кеведо видел ситуацию иначе:

"Если мы не входим в ФИФА, то и не обязаны соблюдать их правила. Теперь мы будем жить по своим и вести переговоры напрямую с футболистами. Больше никаких трансферных выплат".

Пиратское Эльдорадо, или Как Колумбия на пять лет собрала у себя лучших игроков мира - изображение 2
"Мильонариос" перед дебютным Класико Боготы против "Индепендьенте", 1948 год. Фото: elespectador.com

***

Тем временем в Аргентине - так совпало - в разгаре была забастовка футболистов. Они хотели увеличить зарплаты, но президент Хуан Перон выступал против, и сезон-1948 доигрывала молодежь.

На пике кризиса сеньор Кеведо взял самолет, мешок денег и улетел в Буэнос-Айрес, откуда вернулся в июне 1949-го с живой легендой "Ривер Плейта" Адольфо Педернерой.

Это было то, что нужно. На дебютный матч Эль Маэстро собралось более 30 000 болельщиков. И, конечно же, "Миллионариос" победили 5:0.

Спустя еще два месяца к Педернере присоединились молодые таланты "Ривер Плейта" Нестор Росси и Альфредо Ди Стефано; затем были Хулио Коцци и Антонио Баэс – все вместе они вошли в историю, как "Ballet Azul" (Голубой балет). Фаны были в шоке - они еще никогда не видели такой изысканности и одновременно безжалостности.

"В то время футбол был единственным источником здоровья и мира. Люди приходили к стадиону вечером перед матчем, чтобы спать на улице для хорошего места в день игры. В офисах эта тема обсуждалась так часто, что вывесили таблички с надписью: "Запрещено говорить о футболе в рабочее время", - писал журналист Фернандо Араухо.

Таким образом, план Робледо работал и даже масштабировался. Уже в 1950-м в Колумбии играло до сотни легионеров - этому также сильно поспособствовала забастовка футболистов в Уругвае после победного ЧМ.

Так, "Депортиво Кали" ответил "Миллионариосу" тройкой перуанских феноменов во главе с Валериано Лопесом. "Индепендьенте Санта-Фе" подписал звезду "Сан-Лоренсо" Эктора Риаля и его коллегу Рене Понтони. В другом "Индепендьенте" в Медельине формировался La Danza del Sol с перуанцами Роберто Драго и Сегундо Кастильо.

"Кукута Депортиво" пошел в другую сторону и привез в Колумбию 12 уругвайских игроков, среди которых чемпионы мира-1950 Эусебио Техера и Шуберт Гамбетта. "Атлетико Жуниор" приобрел бразильцев Тима и Элено де Фрейтаса, а в 1951 году также привез в Южную Америку венгерского хава Белу Шароши – младшего брата феноменального Дьердя.

***

Понимаете, да? Это была футбольная гонка вооружений, которую еще никто и никогда не затевал.

Ее правила были просты – найди классного игрока и договорись с ним по контракту. Он уже где-нибудь выступает? Наплевать, никаких комиссий и выплат клубам.

Хотя были и более экзотические случаи. Так, в 50-м в чемпионате зарегистрировался "Самариос" – команда венгерских беженцев, которые не захотели отбывать обязательную дисквалификацию в Европе. Среди них был, например, второй лучший бомбардир ЧМ-38 Дьюла Женгеллер. В Колумбии он уже на старте сезона забил в одном матче шесть мячей.

Также за "Самариос" играл австриец Руди Штриттих. Футболист от бога, он тоже очень любил алкоголь и риск. После возвращения в Австрию его арестовала полиция за контрабанду кокаина.

Ну, а самое большое впечатление произвело подписание "Индепендьенте Санта-Фе" звезд чемпионата Англии Нила Франклина и Джорджа Маунтфорда из "Сток Сити", а также Чарли Миттена из "МЮ".

Деньги – конечно, дело в них. В Англии в 50-е работали ограничения на зарплаты футболистов – не более 20 фунтов в неделю. Колумбийцы пообещали Франклину и Маунтфорду по 60, а Миттену – 100; плюс по 2,000 фунтов подъемных для каждого.

"Здесь мы станем богаче любого футболиста на свете!" - воскликнул Франклин, сойдя с трапа самолета.

Он садился на него ночью, убегая от разгневанных фанатов, считавших его поступок изменой. Да и разве его одного? Все трио рискнуло репутацией ради богатства, а в результате не получило ничего. Во-первых, их кинули на деньги; во-вторых, они не адаптировались в шокирующем новом мире. Так, Франклин уехал, сыграв лишь 6 матчей; за ним Маунтфорд.

Миттен продержался год, но по факту ему не повезло больше всех.

Пиратское Эльдорадо, или Как Колумбия на пять лет собрала у себя лучших игроков мира - изображение 3
Нил Франклин возвращается из Боготы, 1950 год. Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Davis/Express

***

Чемпионат-1950 сенсационно выиграл "Кальдас"; героем стал его гигантский вратарь Витаутас Кришчунас. Но дон Сантьяго Бернабеу послал своих людей не за ним.

Боссу "Реала" доложили, что в Колумбии играет лучший форвард в мире и его имя Валериано Лопес. Бернабеу приказал не жалеть денег, но переговоры не задались. Перуанец крутил папиросы из стодолларовых купюр, а прямо во время переговоров схватил за грудь официантку, за что получил удар в лодыжку и выбыл на некоторое время.

Впрочем, легендарный президент "Реала" все равно остался в выигрыше, что констатировал незадолго до смерти:

"Ну да, мы приехали за Валериано. Он был невероятен; я больше ни у кого никогда не видел такого удара головой. Но я вернулся с Альфредо, и разве я могу жаловаться? Он подарил мне пять Кубков чемпионов".

Да и не только Ди Стефано приметил в Колумбии Бернабеу. Также он сблизился с Эктором Риалем – и это еще одна легенда Мадрида 50-х.

Ну, а третьей креатурой Бернабеу был Чарли Миттен, но тот думал только о "МЮ". В свое время, когда вингер колебался, Мэтт Басби сказал ему, мол, уезжай, иначе будешь жалеть всю жизнь. Миттен думал, что тренер на его стороне, но когда вернулся, тот даже не стал с ним говорить.

Так Колумбия разрушила Чарли всю футбольную жизнь – конечно, он не любил ее вспоминать. Да и что тут вспомнишь? Комендантский час с 18:30, стрельба по ночам; полиция, которая во время правления диктатора-фашиста Лауреано Гомеса словно с цепи сорвалась. Как-то раз копы прямо у стадиона убили 8-летнего мальчика, который хотел пролезть на трибуну без билета за 25 сентаво. В ответ клубы построили отдельные бесплатные трибуны Tribunas de gorriones (трибуны для воробьев), куда пускали детей бедняков.

Даже у латиноамериканцев в колумбийском Эльдорадо ехала крыша. Так, Элено де Фрейтас допился до ручки и пытался бежать из страны со взятой наперед зарплатой. Его остановили, ограбили и посадили на рейс в Майами. А какой был игрок! Им восхищался сам Габриэль Гарсия Маркес!

"В метафорическом смысле де Фрейтас был юристом, который своими ногами легко писал документы на испанском и португальском языках, не говоря уже о заявлениях Юстиниана чистейшей латынью. Впрочем, он регулярно давал возможность другим говорить о себе плохо".

***

Где-то в 1952 году после двух титулов "Миллионариоса" стало ясно, что все идет не туда.

Приблизительно в тот же период Альфредо Ди Стефано согласился встретиться с двумя фанатами в кафе в центре Боготы. Это были врачи; они путешествовали по Андам, помогали крестьянам. Первого звали Альфонсо Гранадо, второго – Эрнесто Гевара, но все знали его как Че.

Они посетили его матч вечером, и Гранадо был в восторге, а вот Че в письме матери лишь подметил, что местные "кроме как на футболе нигде не улыбались".

Также в 52-м "Миллионариос" пригласили в Мадрид на празднование 50-летия "Реала", и хотя колумбийцы выиграли 4:2, что довело до экстаза всю страну, мы знаем, кто выиграл на самом деле. Да-да, кейс Ди Стефано – теперь он хотел жить и играть только в Европе.

А там и Лимский пакт подоспел. Это ФИФА поставила Колумбии ультиматум – либо Dimayor, либо запрет на участие в любых международных соревнованиях. Что делать? Все, что удалось выторговать, это два года – до 54-го, когда колумбийцы должны были отдать всех "украденных" игроков. Боссы проиграли.

А что дальше? Разочарование, шок, даже гнев. На возвращение к дворовому уровню пошло одно-единственное лето:

"Когда звезды уехали, люди стали держаться подальше от стадионов", – вспоминает Гильермо Руис в "Истории колумбийского футбола". "Они и подумать не могли, что они могут так низко упасть после того, как увидели лучших игроков мира и лучшие команды".

***

Впрочем, совсем скоро колумбийцам стало не до футбола.

Гражданская война, вошедшая в историю как La Violencia, за следующие 10 лет унесла жизни около 200,000 человек.

Зато Dimayor точно не забыли в странах-жертвах. Так, Аргентина, Бразилия, а в 1961-м и Англия признали, что футбольная индустрия переросла "пролетарские" зарплаты, и потолок заработков серьезно повысили.

Еще одним результатом проекта колумбийских нуворишей стало усиление ФИФА. Задушив Dimayor санкциями, регулятор показал силу – и с тех пор никто всерьез не бросал системе вызов. Ну не считать же смешную однодневную попытку Переса и Аньелли в 2021-м, правда?

Ну, и, наконец, падение колумбийского футбола после отъезда иностранцев стало уроком для всех инвесторов в футбол на краю света. Иностранные звезды – это классно, но главный маркер – прогресс местных исполнителей. Если его нет, тогда это никакой не спорт, а что-то иное – чаще всего, отвлечение людей от социальных проблем. Диктаторы и просто коррупционеры наивно верят, что так спасают свои шкуры, но нет, ведь это чистая физиология. Гнойник обязательно прорывает и неважно, кто отвлекает от раны зараженную публику - Ди Стефано, Ривалдо или Матузалем; результат всегда один и тот же.

По теме
yellow-arrow
Мораес через суд расторг контракт с Коринтиансом
yellow-arrow
СМИ: Шахтер по условиям контракта будет обязан выкупить Лукаса Тейлора
yellow-arrow
В Бразилии выдали ордер на арест экс-звезды Шахтера
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Альфредо ди Стефано Мильонариос (Колумбия) Санта-Фе (Богота) Сантьяго Бернабеу Атлетико Насьональ (Медельин) Депортиво Кали (Колумбия) коллекция UA-Футбол
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде