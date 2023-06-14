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Видаль сообщил, что покинет Фламенго

Южная Америка
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Чилиец хочет вернуться на родину

Видаль сообщил, что покинет Фламенго

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Чилийский полузащитник Артуро Видаль сообщил, что по окончании нынешнего контракта, который истекает в конце календарного года, покинет "Фламенго".

"Я не останусь во "Фламенго", я хочу вернуться в Чили, в "Коло-Коло". Но я еще должен хорошо проанализировать ситуацию. Я хочу насладиться оставшейся частью контракта, выиграть три титулы, а там посмотрим.

Говорить об этом сейчас - означало бы проявить неуважение к клубу", — приводит слова Видаля ITASportPress.

Видаль стал игроком "Фламенго" летом прошлого года. В общей сложности 36-летний игрок отыграл 51 матча, забил 2 гола и сделал 3 ассиста. Вместе с клубом он завоевал два титула.

Ранее он также выступал за "Интер", "Барселону", "Баварию", "Ювентус" и "Байер".

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В статье: Артуро Видаль Фламенго (Рио-де-Жанейро)
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Источник:
ITASportPress

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