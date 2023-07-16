Ривер Плейт стал чемпионом Аргентины
38-й титул в истории клуба
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"Ривер Плейт" официально стал чемпионом Аргентины 2023. Это произошло благодаря победе "бело-красных" над "Эстудиантесом" (со счетом 3:1) в 25-м туре аргентинской Примеры.
Таким образом, "Ривер Плейт" завоевал золотые медали первенства досрочно. В 25 поединках команда набрала 57 очков.
Этот чемпионский титул стал 38-м в истории "Ривер Плейта".
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