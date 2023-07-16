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Ривер Плейт стал чемпионом Аргентины

Южная Америка
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38-й титул в истории клуба

Ривер Плейт стал чемпионом Аргентины

cariverplate.com.ar

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"Ривер Плейт" официально стал чемпионом Аргентины 2023. Это произошло благодаря победе "бело-красных" над "Эстудиантесом" (со счетом 3:1) в 25-м туре аргентинской Примеры.

Таким образом, "Ривер Плейт" завоевал золотые медали первенства досрочно. В 25 поединках команда набрала 57 очков.

Этот чемпионский титул стал 38-м в истории "Ривер Плейта".

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В статье: Эстудиантес (Ла-Плата) Ривер Плейт (Буэнос-Айрес)
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