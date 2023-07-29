Хамес Родригес присоединился к Сан Паулу

Хамес Родригес официально присоединился к "Сан Паулу". Об этом сообщили пресс-службы клуба. Контракт 32-летнего полузащитника рассчитан до лета 2025 года.

За свою карьеру футболист сыграл за 10 разных клубов в 10 странах. Начал игрок с колумбийского "Энвигадо", следующим клубом стал аргентинский "Банфилд". После этого полузащитник перешел в португальский "Порту" за 7 млн евро, позже присоединился к французскому "Монако". Уже через год его подписал мадридский "Реал" за 75 млн евро, что является рекордной трансферной суммой игрока. Далее аренда в "Баварию", а позже переход в "Эвертон", который на тот момент тренировал Карло Анчелотти. Следующим клубом Хамеса стал катарский "Аль-Раян". В прошлом сезоне футболист присоединился к греческому "Олимпиакосу", где покинул клуб свободным агентом в апреле 2023 года.

За всю карьеру Родригес сыграл 453 поединка, в которых забил 120 голов и отдал 147 ассистов.