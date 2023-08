Не для слабонервных. Как экс-капитан Реала получил прямую красную в матче Кубка Либертадорес

Бывший левый защитник мадридского "Реала" и сборной Бразилии Марсело был удален в первом матче 1/8 финала Кубка Либертадорес. Игрок "Флуминенсе" нанес жуткую травму футболисту "Архентинос Хуниорс" Лусиано Санчесу, за что получил прямую красную.

На 56-й минуте поединка 35-летний Марсело неспециально и случайно, но все равно очень грубо наступил на ногу Санчесу. Лусиано не удачно подставился под рывок бразильца. Впоследствии пресс-служба "Аргентинос Хуниорс" сообщила, что у 29-летнего Санчеса диагностирован вывих левого колена.

Экс-защитник мадридцев покидал поле в слезах. Он уже извинился перед Санчесом в социальных сетях. Отметим, что команды расписали мировую – 1:1.

Marcelo just took away a man's ability to walk, WTFpic.twitter.com/3DfsZ0i1WN