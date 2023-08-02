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Не для слабонервных. Как экс-капитан Реала получил прямую красную в матче Кубка Либертадорес

Южная Америка
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Не для слабонервных. Как экс-капитан Реала получил прямую красную в матче Кубка Либертадорес

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший левый защитник мадридского "Реала" и сборной Бразилии Марсело был удален в первом матче 1/8 финала Кубка Либертадорес. Игрок "Флуминенсе" нанес жуткую травму футболисту "Архентинос Хуниорс" Лусиано Санчесу, за что получил прямую красную.

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На 56-й минуте поединка 35-летний Марсело неспециально и случайно, но все равно очень грубо наступил на ногу Санчесу. Лусиано не удачно подставился под рывок бразильца. Впоследствии пресс-служба "Аргентинос Хуниорс" сообщила, что у 29-летнего Санчеса диагностирован вывих левого колена.

Экс-защитник мадридцев покидал поле в слезах. Он уже извинился перед Санчесом в социальных сетях. Отметим, что команды расписали мировую – 1:1.

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В статье: Марсело Кубок Либертадорес
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alexchok81 (Кременчук)
02.08.2023 в 13:28
Ужоснах...
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