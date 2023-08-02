Не для слабонервных. Как экс-капитан Реала получил прямую красную в матче Кубка Либертадорес
ВИДЕО того, как именно это произошло
Getty Images / Global Images Ukraine
Бывший левый защитник мадридского "Реала" и сборной Бразилии Марсело был удален в первом матче 1/8 финала Кубка Либертадорес. Игрок "Флуминенсе" нанес жуткую травму футболисту "Архентинос Хуниорс" Лусиано Санчесу, за что получил прямую красную.
На 56-й минуте поединка 35-летний Марсело неспециально и случайно, но все равно очень грубо наступил на ногу Санчесу. Лусиано не удачно подставился под рывок бразильца. Впоследствии пресс-служба "Аргентинос Хуниорс" сообщила, что у 29-летнего Санчеса диагностирован вывих левого колена.
Экс-защитник мадридцев покидал поле в слезах. Он уже извинился перед Санчесом в социальных сетях. Отметим, что команды расписали мировую – 1:1.
Marcelo just took away a man's ability to walk, WTFpic.twitter.com/3DfsZ0i1WN— Football Report (@FootballReprt) August 2, 2023
Популярное сейчас
- СМИ назвали характер травмы и сроки восстановления Волынца
- Выжигали артиллерию и уничтожали БПЛА. Генштаб – о потерях россиян за первый день августа
- Днепр-1 вылетел из ЛЧ, ПСЖ нашел замену Мбаппе, Мане поехал в Саудовскую Аравию. Главные новости за 1 августа
- Кавани переходит в аргентинский клуб
- Конкурс мокрых маек. Жена звезды Шахтера шокировала фанатов соблазнительными фото. ФОТО
- Миколенко сделал предложение руки и сердца своей девушке. ФОТО