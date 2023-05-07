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Сравнялся с рекордсменом Марсело: Бензема выиграл 25 титул в Реале
Кубок Испании Карим добыл в третий раз
Getty Images/Global Images Ukraine
Во вчерашнем финальном матче Кубка короля "Реал" победил "Осасуну". Этот титул стал для текущего капитана "сливочных" Карима Бензема 25-м во время его выступлений в составе мадридцев.
По этому показателю француз догнал рекордсмена мадридцев по добытым трофеям – Марсело. Бразилец остановился на отметке в 25 завоеванных кубках в "Реале".
Бензема вместе со "сливочными" по пять раз побеждал в Лиге чемпионов и на Клубном чемпионате мира, четыре раза становился чемпионом Испании и столько же завоевал Суперкубок УЕФА и Суперкубок Испании. Еще трижды Карим побеждал в Кубке короля.
Всего в активе нападающего 33 трофея. Он является самым титулованным французским футболистом в истории.
Бензема выступает в составе "Реала" 13-й сезон подряд. За этот период он провел 643 матча, в которых отличился 352 голами и 165 расистами, согласно информации Transfermarkt.
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