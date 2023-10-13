Отбор в ЧМ-2026. Аргентина справилась с Парагваем, Бразилия не победила Венесуэлу
Матчи Южной Америки
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Пока в Европе идет отбор к континентальному первенству 2024 года, далеко за океаном готовятся к чемпионату мира 2026. Точнее, определяют, кто достоин там сыграть. В зоне КОНКАКАФ прошли матчи третьего тура.
Аргентина минимально одолела Парагвай. Все решил ранний гол Отаменди, забитый с передачи Родриго Де Пауля. Месси, пропускавший несколько последних клубных матчей из-за травмы, был в составе, но результативными действиями не отличился. Его заменили на 53-й минуте.
В общем, Аргентина существенно преовосходила своего соперника. Хозяева настреляли около семнадцати ударов по воротам и почти 70 процентов игрового времени удерживали мяч. Так что победа – вполне закономерная.
Чемпионы мира – единственная сборная в своей зоне отбора, которая демонстрирует стопроцентный результат.
Отбор в ЧМ-2026. Южная Америка. Третий тур
Аргентина – Парагвай 1:0
Гол: Отаменди 3
Его могла показать и Бразилия, но в третьем туре принципиальный конкурент Аргентины не справился с Венесуэлой. Последняя – типичный середняк, имеющий по одному поражению, победе и ничьей в трех турах отбора. Против Бразилии удалось спастись на 85-й минуте благодаря голу Бельо.
За хозяев отличился Габриэл, воспользовавшись передачей местного рекордсмена Неймара. Интересно, что впоследствии бразильцы организовали и второе взятие ворот (Винисиус Жунор), но его отменили из-за положения "вне игры".
В общем, не критическая, а просто неприятная потеря в исполнении одного из фаворитов отбора.
Отбор в ЧМ-2026. Южная Америка. Третий тур
Бразилия – Венесуэла 1:1
Голы: Жезус 50 – Бельо 85
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