Отбор в ЧМ-2026. Аргентина справилась с Парагваем, Бразилия не победила Венесуэлу

Пока в Европе идет отбор к континентальному первенству 2024 года, далеко за океаном готовятся к чемпионату мира 2026. Точнее, определяют, кто достоин там сыграть. В зоне КОНКАКАФ прошли матчи третьего тура.

Аргентина минимально одолела Парагвай. Все решил ранний гол Отаменди, забитый с передачи Родриго Де Пауля. Месси, пропускавший несколько последних клубных матчей из-за травмы, был в составе, но результативными действиями не отличился. Его заменили на 53-й минуте.

В общем, Аргентина существенно преовосходила своего соперника. Хозяева настреляли около семнадцати ударов по воротам и почти 70 процентов игрового времени удерживали мяч. Так что победа – вполне закономерная.

Чемпионы мира – единственная сборная в своей зоне отбора, которая демонстрирует стопроцентный результат.

Отбор в ЧМ-2026. Южная Америка. Третий тур

Аргентина – Парагвай 1:0

Гол: Отаменди 3

Его могла показать и Бразилия, но в третьем туре принципиальный конкурент Аргентины не справился с Венесуэлой. Последняя – типичный середняк, имеющий по одному поражению, победе и ничьей в трех турах отбора. Против Бразилии удалось спастись на 85-й минуте благодаря голу Бельо.

За хозяев отличился Габриэл, воспользовавшись передачей местного рекордсмена Неймара. Интересно, что впоследствии бразильцы организовали и второе взятие ворот (Винисиус Жунор), но его отменили из-за положения "вне игры".

В общем, не критическая, а просто неприятная потеря в исполнении одного из фаворитов отбора.

Отбор в ЧМ-2026. Южная Америка. Третий тур

Бразилия – Венесуэла 1:1

Голы: Жезус 50 – Бельо 85