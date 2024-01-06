В 92-летнем возрасте скончался четырехкратный победитель Чемпионата мира Марио Загалло

На 93 году жизни скончался бывший бразильский игрок и тренер Марио Загалло. Об этом сообщила Бразильская конфедерация футбола на своем официальном сайте.

Экс-вингер дважды в статусе игрока сборной Бразилии побеждал на чемпионате мира: в 1958 и 1962 годах.

К тому же, он торжествовал на Мундиале и во главе тренерского штаба "Селесао": в 1970 г.. Также этот трофей Загалло добывал, как ассистент главного наставника бразильцев в 1994 году. А в 1998 году "селесао" под его руководством финишировали с серебром на мировом первенстве.

В период своей карьеры он представлял "Америку", "Ботафого", "Фламенго" и сборную Бразилии. Тренировал Загалло ту же сборную Бразилии, а также национальные команды Кувейта, ОАЭ и Саудовской Аравии. Кроме этого, еще ряд клубов на Родине.