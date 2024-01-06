В 92-летнем возрасте скончался четырехкратный победитель Чемпионата мира Марио Загалло
Бразильский гегемон
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На 93 году жизни скончался бывший бразильский игрок и тренер Марио Загалло. Об этом сообщила Бразильская конфедерация футбола на своем официальном сайте.
Экс-вингер дважды в статусе игрока сборной Бразилии побеждал на чемпионате мира: в 1958 и 1962 годах.
К тому же, он торжествовал на Мундиале и во главе тренерского штаба "Селесао": в 1970 г.. Также этот трофей Загалло добывал, как ассистент главного наставника бразильцев в 1994 году. А в 1998 году "селесао" под его руководством финишировали с серебром на мировом первенстве.
В период своей карьеры он представлял "Америку", "Ботафого", "Фламенго" и сборную Бразилии. Тренировал Загалло ту же сборную Бразилии, а также национальные команды Кувейта, ОАЭ и Саудовской Аравии. Кроме этого, еще ряд клубов на Родине.
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