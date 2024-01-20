Месси и Ди Мария хотят сыграть за Аргентину на Олимпийских играх-2024

Лионель Месси и Анхель Ди Мария изъявили желание поучаствовать в Олимпийских играх-2024 в составе сборной Аргетины. Об этом заявляет DSports.

В случае прохождения квалификации "бело-голубыми", обе звезды готовы принять участие в финальном турнире.

Олимпийская сборная Аргентины начнет свой путь квалификации в понедельник, 22 января. Сначала "бело-голубые" проведут четыре матча в группе против сверстников из Чили, Парагвая, Уругвая и Перу. Две лучшие команды из этого квинтета B пройдут в следующий раунд и создадут еще одну группу с двумя лучшими командами квинтета A.

В общей сложности Южная Америка на Олимпиаде будет представлена двумя командами.

В настоящее время официально на футбольный турнир Игр-2024 в Париже квалифицировались Украина, Франция, Испания, Израиль, США, Доминиканская Республика, Марокко, Египет, Мали и Новая Зеландия.

Напомним, что в наследии Месси и Ди Марии уже есть олимпийское золото. Они вместе одержали победу на Играх-2008 в Пекине, а победный гол в финале против Нигерии (1:0) забил именно Анхель.