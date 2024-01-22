Дуглас Коста отказался от перехода в клуб турецкой лиги

Бывший полузащитник "Шахтера" и сборной Бразилии Дуглас Коста отменил подписание контракта с турецким клубом "Самсунспор" после просмотра матча 21-го тура чемпионата страны с "Фенербахче". Встреча завершилась вничью - 1:1.

"Мне нужно около 20-25 дней, чтобы вернуться на поле в полном объеме. Предположим, что я буду на 100% готов в марте. Давайте не будем менять страну ради футбола на два месяца. "Самсунспору" нужен готовый игрок", - приводит слова Косты журналист Ягиз Сабинсоглу в соцсети X.

Напомним, последним клубом 33-летнего бразильца был американский "Лос-Анджелес Гэлэкси". С 24 октября футболист находится без клуба. За свою карьеру Коста также успел поиграть за "Гремио", "Шахтер", "Баварию" и "Ювентус".

После 21 сыгранного тура "Самсунспор" набрал 22 очка и расположился на 15-м месте.