Экс-нападающий Челси Диего Коста перешёл в бразильский Гремио

Бразильский "Гремио" объявил о трансфере испанского экс-нападающего "Челси" и "Атлетико" Диего Косты. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Отмечается, что в ближайшие дни Коста прибудет в Порту-Алегри для прохождения медицинского обследования. Контракт между сторонами будет заключён до конца 2024 года. 35-летний футболист присоединился к команде на правах свободного агента.

Последним клубом Косты был "Ботафого", в составе которого игрок провёл 15 матчей, и отметился тремя голами.