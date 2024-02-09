Экс-нападающий Челси Диего Коста перешёл в бразильский Гремио
Диего продолжает менять команды
Gremio
Бразильский "Гремио" объявил о трансфере испанского экс-нападающего "Челси" и "Атлетико" Диего Косты. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Отмечается, что в ближайшие дни Коста прибудет в Порту-Алегри для прохождения медицинского обследования. Контракт между сторонами будет заключён до конца 2024 года. 35-летний футболист присоединился к команде на правах свободного агента.
Последним клубом Косты был "Ботафого", в составе которого игрок провёл 15 матчей, и отметился тремя голами.
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Источник:Gremio
Опубликовал: Александр Бураков
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