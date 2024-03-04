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Экс-вингер Динамо продлил контракт со своим нынешним клубом

Южная Америка

Дерлис Гонсалес выступает на родине

Экс-вингер Динамо продлил контракт со своим нынешним клубом

Фото: fcdynamo.kiev.ua

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Вингер "Олимпии" Дерлис Гонсалес, известный в Украине по выступлениям за "Динамо", продлил контракт с парагвайским клубом.

Новое соглашение будет действовать до 2028 года.

29-летний Гонсалес присоединился к "Олимпии" в феврале 2020 года. За это время он сыграл 117 матчей, в которых забил 41 гол и сделал 20 результативных передач.

Напомним, в составе "Динамо" парагваец выступать в 2015-2018 годах. В футболке киевлян Дерлис провел 85 матчей во всех турнирах (12 голов и 15 ассистов).

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Источник:
Olimpia
Опубликовал: Алина Ерофеева
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