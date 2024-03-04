Экс-вингер Динамо продлил контракт со своим нынешним клубом

Вингер "Олимпии" Дерлис Гонсалес, известный в Украине по выступлениям за "Динамо", продлил контракт с парагвайским клубом.

Новое соглашение будет действовать до 2028 года.

29-летний Гонсалес присоединился к "Олимпии" в феврале 2020 года. За это время он сыграл 117 матчей, в которых забил 41 гол и сделал 20 результативных передач.

Напомним, в составе "Динамо" парагваец выступать в 2015-2018 годах. В футболке киевлян Дерлис провел 85 матчей во всех турнирах (12 голов и 15 ассистов).