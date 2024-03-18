В аргентинской Примере у игрока Эстудиантеса во время матча случился судорожный приступ

11-й тур в Аргентине всколыхнул всю страну. Во время матча между Эстудиантесом и Бока Хуниорс у игрока львов Хавьера Альтамирано случился судорожный приступ: он упал на поле, начал биться в конвульсиях и его быстро забрала скорая помощь. По этой причине матч был быстро приостановлен.

This is the second time in 2 days.



Estudiantes’ Javier Altamirano suffers a seizure during a Soccer Match.



MSM will say it’s Climate Change or Xenophobia. pic.twitter.com/Egye8rmaKW — Liz Churchill (@liz_churchill10) March 18, 2024

По информации goal.com, как только игрок упал на траву, его сразу же удерживал Энцо Перес, пока не вмешались врачи, и его немедленно отвезли в Медицинский институт Платенсе в Ла-Плате. Как рассказал Эдуардо Домингес в интервью ESPN, в карете скорой помощи у него случился еще один судорожный приступ и состояние футболиста удалось стабилизировать лишь после того, как его поместили в медицинскую палату.

???????????????????? ????????́????????????????: El jugador Javier Altamirano sufrió un episodio convulsivo. Se encuentra en internación bajo observación y para complementar estudios. Se realizó TAC, la que resultó sin imágenes patológicas evidentes. Se encuentra estable.



Por esta situación, el… pic.twitter.com/PpFQ7uFBsg — Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) March 18, 2024

Придя в сознание, игрок смог пройти компьютерную томографию, которая показала положительные результаты. По словам врача Хуго Монтенегро, Хавьеру Альтамирано придется провести ночь под наблюдением для дальнейших анализов, чтобы определить причину его приступа и то, как он должен продолжать свою жизнь вне профессиональной деятельности.