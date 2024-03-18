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В аргентинской Примере у игрока Эстудиантеса во время матча случился судорожный приступ

Южная Америка
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Матч судьи приостановили

В аргентинской Примере у игрока Эстудиантеса во время матча случился судорожный приступ

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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11-й тур в Аргентине всколыхнул всю страну. Во время матча между Эстудиантесом и Бока Хуниорс у игрока львов Хавьера Альтамирано случился судорожный приступ: он упал на поле, начал биться в конвульсиях и его быстро забрала скорая помощь. По этой причине матч был быстро приостановлен.

По информации goal.com, как только игрок упал на траву, его сразу же удерживал Энцо Перес, пока не вмешались врачи, и его немедленно отвезли в Медицинский институт Платенсе в Ла-Плате. Как рассказал Эдуардо Домингес в интервью ESPN, в карете скорой помощи у него случился еще один судорожный приступ и состояние футболиста удалось стабилизировать лишь после того, как его поместили в медицинскую палату.

Придя в сознание, игрок смог пройти компьютерную томографию, которая показала положительные результаты. По словам врача Хуго Монтенегро, Хавьеру Альтамирано придется провести ночь под наблюдением для дальнейших анализов, чтобы определить причину его приступа и то, как он должен продолжать свою жизнь вне профессиональной деятельности.

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Аргентина Эстудиантес (Ла-Плата)
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Источник:
Goal.com
Опубликовал: Александр Гресь
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