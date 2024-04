Будущий новичок Реала стал лучшим игроком года в чемпионате Бразилии

Нападающий "Палмейраса" Эндрик признан лучшим игроком бразильской Лиги Паулиста в сезоне-2023.

На счету 17-летнего Эндрика 14 забитых мячей и одна голевая передача в 53 матчах. По итогам прошлого года вундеркинд выиграл в составе своего клуба чемпионат и Суперкубок Бразилии.

Напомним, что летом 2024 года Эндрик перейдёт в мадридский "Реал". Сумма трансфера составит 45 миллионов евро.

В нынешнем сезоне юный форвард провёл девять матчей за "Палмейрас", в которых забил два гола и отдал один ассист.

???? OFFICIAL: Endrick is awarded the best player of the 2024 Campeonato Paulista. pic.twitter.com/e17XdNf5Dt