Будущий новичок Реала стал лучшим игроком года в чемпионате Бразилии
Вторая индивидуальная награда Эндрика
Фото: twitter.com/Palmeiras/
Нападающий "Палмейраса" Эндрик признан лучшим игроком бразильской Лиги Паулиста в сезоне-2023.
На счету 17-летнего Эндрика 14 забитых мячей и одна голевая передача в 53 матчах. По итогам прошлого года вундеркинд выиграл в составе своего клуба чемпионат и Суперкубок Бразилии.
Напомним, что летом 2024 года Эндрик перейдёт в мадридский "Реал". Сумма трансфера составит 45 миллионов евро.
В нынешнем сезоне юный форвард провёл девять матчей за "Палмейрас", в которых забил два гола и отдал один ассист.
???? OFFICIAL: Endrick is awarded the best player of the 2024 Campeonato Paulista. pic.twitter.com/e17XdNf5Dt— Madrid Xtra (@MadridXtra) April 9, 2024
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