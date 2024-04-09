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Будущий новичок Реала стал лучшим игроком года в чемпионате Бразилии

Южная Америка

Вторая индивидуальная награда Эндрика

Будущий новичок Реала стал лучшим игроком года в чемпионате Бразилии

Фото: twitter.com/Palmeiras/

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Нападающий "Палмейраса" Эндрик признан лучшим игроком бразильской Лиги Паулиста в сезоне-2023.

На счету 17-летнего Эндрика 14 забитых мячей и одна голевая передача в 53 матчах. По итогам прошлого года вундеркинд выиграл в составе своего клуба чемпионат и Суперкубок Бразилии.

Напомним, что летом 2024 года Эндрик перейдёт в мадридский "Реал". Сумма трансфера составит 45 миллионов евро.

В нынешнем сезоне юный форвард провёл девять матчей за "Палмейрас", в которых забил два гола и отдал один ассист.

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Источник:
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Опубликовал: Александр Бураков
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