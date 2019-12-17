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Праздник приближается. Эпическое промо Эль-Класико

Испания
(1 голосов)

Барселона - Реал. Промо к Эль-Класико, 18.12.2019, LIVE

Праздник приближается. Эпическое промо Эль-Класико
UA-Футбол
Новина українською

Матч, который ожидается с большим нетерпением на всей территории европейского континента и далеко за его пределами, уже стоит на пороге. "Барса" и "Реал" в очном поединке должны определить, кто из них уйдет на рождественские каникулы в качестве единоличного лидера турнирной таблицы.

К поединку готовятся не только футболисты и тренера, но и болельщики, стюарды, полицейские, журналисты и трансляторы. Последний, в частности, представил для своих зрителей эпическое промо супер-матча, который состоится 18-го декабря 2019-го года в 21:00.

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В статье: Барселона Чемпионат Испании Реал (Мадрид) Барселона - Реал
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Комментарии (3)
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Йог Сотот (палата №6)
17.12.2019 в 15:06
Игорь Семьон, где анонс Эль-Класико, ёпты? Руки так и чешутся какие-нибудь приятности написать.
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-1
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Йог Сотот (палата №6)
17.12.2019 в 14:47
Эпическое промо... хахахахаха)))))))))))) Нет.. положительно.. мне эти ребята с уа-футбол нравятся..
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Aquila83 (Кривой Рог)
17.12.2019 в 13:58
Оооочень слабое "Эпическое промо". Надеюсь матч будет комментировать не тот, кто озвучивал данное промо!!!
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-1

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