Праздник приближается. Эпическое промо Эль-Класико

Матч, который ожидается с большим нетерпением на всей территории европейского континента и далеко за его пределами, уже стоит на пороге. "Барса" и "Реал" в очном поединке должны определить, кто из них уйдет на рождественские каникулы в качестве единоличного лидера турнирной таблицы.

К поединку готовятся не только футболисты и тренера, но и болельщики, стюарды, полицейские, журналисты и трансляторы. Последний, в частности, представил для своих зрителей эпическое промо супер-матча, который состоится 18-го декабря 2019-го года в 21:00.