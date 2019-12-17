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Директор Вальядолида: Если Реал захочет вернуть Лунина, то мы не будем возражать

Испания
(1 голосов)

Украинец может вернуться в Мадрид

Директор Вальядолида: Если Реал захочет вернуть Лунина, то мы не будем возражать
Новина українською

Вратарь Реала, который находится в Вальядолиде, Андрей Лунин по-прежнему не получает шанса проявить себя. Кипер так и не дебютировал в своей новой команде. Директор Вальядолида Мигель Анхель Гомес прокомментировал желание мадридцев вернуть украинца.

"На сегодня к нам никто не обращался. Лунин по-прежнему является нашим игроком. Но Реал для нас дружественный клуб. Если они захотят вернуть его, то не будет никаких проблем".

Лунин сможет дебютировать за Вальядолид в матче 1/64 Кубка Испании против Толосы.

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В статье: Реал (Мадрид) Вальядолид (Испания) Андрей Лунин
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Комментарии (7)
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oda1979 (Запорожье)
17.12.2019 в 18:17
Ситуация хз...с одной стороны в РМ дважды не зовут, с другой- можно так и карьеру себе сломать..
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0
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Mole-beat (Чернігів)
17.12.2019 в 16:38
Директор Зорі: ми теж не будемо.
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+1
0
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beatles (Крыжополь)
17.12.2019 в 16:20
Очень перспективный молодой человек! Настолько перспективный, что его берегут как принцессу-в высокой башне под охраной дракона!
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0
-1
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Віктор Бокасса (Betwmount)
17.12.2019 в 16:13
Лунін перетворився на валізу без ручки.
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+1
-1
Cerega15 (Kherson)
17.12.2019 в 18:51
А вот и эксперды подтянулись. Помню Селюк в свое время поливал на Зинченко, а ты с ним соглашался. И вот - очередное авторитетное мнение. Спасибо, мы очень ждали.
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0
-1
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Віктор Бокасса (Betwmount)
17.12.2019 в 21:11
АргУменти якісь є, чи так аби пукнути?
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Cerega15 (Kherson)
17.12.2019 в 22:10
Конечно есть, статья "Селюк: Зинченко пошел в Ман Сити газоны убирать?" и в ней твой коммент. П.и.з.д.о.б.о.л безмозглый
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