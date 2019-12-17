Испания
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Директор Вальядолида: Если Реал захочет вернуть Лунина, то мы не будем возражать
Украинец может вернуться в Мадрид
Вратарь Реала, который находится в Вальядолиде, Андрей Лунин по-прежнему не получает шанса проявить себя. Кипер так и не дебютировал в своей новой команде. Директор Вальядолида Мигель Анхель Гомес прокомментировал желание мадридцев вернуть украинца.
"На сегодня к нам никто не обращался. Лунин по-прежнему является нашим игроком. Но Реал для нас дружественный клуб. Если они захотят вернуть его, то не будет никаких проблем".
Лунин сможет дебютировать за Вальядолид в матче 1/64 Кубка Испании против Толосы.
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Комментарии (7)
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oda1979 (Запорожье)
17.12.2019 в 18:17
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Mole-beat (Чернігів)
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beatles (Крыжополь)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
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Cerega15 (Kherson)
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Cerega15 (Kherson)
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