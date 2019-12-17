Директор Вальядолида: Если Реал захочет вернуть Лунина, то мы не будем возражать

Вратарь Реала, который находится в Вальядолиде, Андрей Лунин по-прежнему не получает шанса проявить себя. Кипер так и не дебютировал в своей новой команде. Директор Вальядолида Мигель Анхель Гомес прокомментировал желание мадридцев вернуть украинца.

"На сегодня к нам никто не обращался. Лунин по-прежнему является нашим игроком. Но Реал для нас дружественный клуб. Если они захотят вернуть его, то не будет никаких проблем".

Лунин сможет дебютировать за Вальядолид в матче 1/64 Кубка Испании против Толосы.