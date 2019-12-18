Лунин дебютировал за Вальядолид в матче без единого удара в створ его ворот

Кубок Испании, особенно ранние его стадии – это действительно стихия украинцев. Вчера за "Леганес" впервые в сезоне сыграл Василий Кравец, которого главный тренер команды не видит в основном составе, а сегодня "услугу" от наставника "Вальядолида" получил Андрей Лунин, о котором так много говорят, несмотря на его игровой простой.

"Вальядолид" противостоял в 1/64-й финала представителю Терсеры (четвертого дивизиона) и без проблем одержал победу (раунд предусматривает один матч в противостоянии). "Пусела" выиграли 3 0, а для Лунина вообще не нашлось работёнки: "Толоса" нанесла по воротам украинца только три удара в течение девяноста минут и ни разу не попала в створ.

Также свой матч выиграл и "Альбасете" Романа Зозули. Украинец как игрок основного состава не попал в заявку на этот поединок, потому что выступали резервисты.

"Толоса" (IV) - "Вальядолид" 0:3

Голы: Энес Унал 21, Альваро Агуадо 57, 65

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"Туделано" (ІІІ) - "Альбасете" 0:1

Гол: Дани Охеда 40