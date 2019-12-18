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Лунин дебютировал за Вальядолид в матче без единого удара в створ его ворот

Испания
(1 голосов)

Это была легкая прогулка для пусела

Лунин дебютировал за Вальядолид в матче без единого удара в створ его ворот
UA-Футбол
Новина українською

Кубок Испании, особенно ранние его стадии – это действительно стихия украинцев. Вчера за "Леганес" впервые в сезоне сыграл Василий Кравец, которого главный тренер команды не видит в основном составе, а сегодня "услугу" от наставника "Вальядолида" получил Андрей Лунин, о котором так много говорят, несмотря на его игровой простой.

Лунин дебютировал за Вальядолид в матче без единого удара в створ его ворот - изображение 1

"Вальядолид" противостоял в 1/64-й финала представителю Терсеры (четвертого дивизиона) и без проблем одержал победу (раунд предусматривает один матч в противостоянии). "Пусела" выиграли 3 0, а для Лунина вообще не нашлось работёнки: "Толоса" нанесла по воротам украинца только три удара в течение девяноста минут и ни разу не попала в створ.

Лунин дебютировал за Вальядолид в матче без единого удара в створ его ворот - изображение 2

Также свой матч выиграл и "Альбасете" Романа Зозули. Украинец как игрок основного состава не попал в заявку на этот поединок, потому что выступали резервисты.

"Толоса" (IV) - "Вальядолид" 0:3
Голы: Энес Унал 21, Альваро Агуадо 57, 65

***


"Туделано" (ІІІ) - "Альбасете" 0:1
Гол: Дани Охеда 40

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В статье: Кубок Испании Вальядолид (Испания) Андрей Лунин
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Комментарии (1)
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Siren05 (Мариуполь)
18.12.2019 в 22:08
Получается, что Лунин за матч хорошо отстоял в воротах. Упор на слово "отстоял"...
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