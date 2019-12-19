После матча с Реалом два футболиста Барселоны отсутствовали на тренировке

Вчера "Барселона" провела не лучший матч в этом сезоне, сыграв вничью с "Реалом". После игры у некоторых игроков обнаружены проблемы.

По данным Mundo Deportivo, Серхио Бускетс и Ансу Фати не появились на тренировке. Напомним, что испанский полузащитник был заменен еще до игры из-за повреждения.

А вот у Ансу Фати обнаружено небольшое повреждение. Крайне вероятно, что он будет готов к матчу против "Алавесу", который "Барселона" проведет на этих выходных.

В лазарете чемпиона Испании все еще остаются Артур и Усман Дембеле.