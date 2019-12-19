  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. После матча с Реалом два футболиста Барселоны отсутствовали на тренировке
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

После матча с Реалом два футболиста Барселоны отсутствовали на тренировке

Испания
(1 голосов)

Не лучшие новости для каталонцев

После матча с Реалом два футболиста Барселоны отсутствовали на тренировке
UA-Футбол
Новина українською

Вчера "Барселона" провела не лучший матч в этом сезоне, сыграв вничью с "Реалом". После игры у некоторых игроков обнаружены проблемы.

По данным Mundo Deportivo, Серхио Бускетс и Ансу Фати не появились на тренировке. Напомним, что испанский полузащитник был заменен еще до игры из-за повреждения.

А вот у Ансу Фати обнаружено небольшое повреждение. Крайне вероятно, что он будет готов к матчу против "Алавесу", который "Барселона" проведет на этих выходных.

В лазарете чемпиона Испании все еще остаются Артур и Усман Дембеле.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Серхио Бускетс Барселона Реал (Мадрид) Ансу Фати
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
20.12.2019 в 01:14
Ответить
0
0
avatar
MES QUE UN CLUB
20.12.2019 в 01:39
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...