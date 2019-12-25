Эра Симеоне. Почему Чоло – герой для фанов Атлетико на все времена

23-го декабря Диего Пабло подписал контракт главного тренера с мадридским "Атлетико", на следующий день он встретился с командой, аргентинец вспоминал, что это было очень трудно делать, футболисты шли на рождественские каникулы и только в следующем году он мог их увидеть на тренировке. Никто и не предполагал, что тогда началась "Чоло-тим", эра нового "Атлетико".

А ситуация тогда сложилась следующая. У Симеоне-тренера уже были успехи на родине, однако в Италии он провалился полностью. Тренируя "Катанью", он, имея в своем распоряжении 13 соотечественников, ничего тогда не достиг. Следующая работа в "Расинге" с Авежанеды оказалась еще более худшим опытом, Диего яростно рассорился с президентом и уже готов был заключить соглашение с чилийским "О'Хиггинс". Сейчас такой вариант выглядит совершенно бессмысленным, но тогда Симеоне искал работу и клуб, совсем не топовый в своей стране, вдруг захотел амбициозного тренера. Если бы не переход Симеоне в Мадрид, возможно, мы бы никогда не узнали о настоящем носителе "конспектов Марсело Бьелсы" Эдуардо Бериццо. Именно он тогда возглавил клуб, названный в честь главного борца за независимость Чили, и пошел тогда по своей тропинке успехов.

Понятно, что "Атлетико" Диего отказать не мог. Он возглавил клуб, с которым пережил последний в его истории невероятный сезон, успехи были и позже, но это был момент счастья. Он будет главным в полузащите команды в сезоне 1995/96, когда команда неожиданно возьмет чемпионство. Возможно, главным и во всей команде. В той темпораде Симеоне сыграет 45 официальных матчей и забьет 12 голов. Очень круто для опорного полузащитника. В следующий раз он играл так же самоотверженно, но клуб вылетел из элиты.

Вот тогда и начала формироваться "Чоло-тим", хотя сам он об этом еще не знал.

История сотрудничества Симеоне с "Профе" Ортеге началась еще во времена игровой карьеры Чоло. Полузащитнику, который имел достаточно проблем с травмами, понравились методики работы фитнес-тренера команды. Тот давал ему высокие нагрузки, но индивидуально разработанные. Тогда Ортега был помощником Грегорио "Гойо" Мансано и уже второй раз попал в "Атлетико", сначала работал в штабе Луиса Арагонеса в сезоне 2001/02, впоследствии ушел в "Сарагосу". Первый же опыт в Испании Ортега получил еще в 1999-м году, когда Маркос Алонсо Пенья взял его в "Севилью". Главный тренер "Атлетико" сделал уже присутствующего ранее в клубе Ортегу одним из ключевых персонажей команды.

Как-то президент мадридцев Энрике Серезо зашел в раздевалку команды, чтобы поддержать тренеров и игроков, но нарвался на злющего как сто чертей Ортегу. Тот публично кричал на Серезо, обвинял того в пассивности и неумении до игры так давить на судей, чтобы они потом и думать не могли о том, чтобы отбирать голы у команды. Президент лишь попросил Оскара обуздать свои нервы и вышел. Это "Чоло-тим"!

Главный же помощник "Чоло" – это рокер и бывший весьма успешный вратарь Герман "Моно" Бургос. "Моно" – обезьяна, и, если забыть о расизме, Бургос таки похож как минимум на гамадрила. Однако это центр штаба Симеоне, кое-кто считают его фактор важнейшим в "Чоло-тим". Кто слушали его предматчевые интервью, могут считать, что он тугодум-монстр. Настоящий же Бургос – очень интересный собеседник и футбольный интеллектуал. Он никогда не занимался вратарским вопросом, но занимается анализом соперников, проверяет скаутскую работу и является одним из двух людей, определяющих игру "Атлетико". Второй – сам Диего Пабло.

Однако не помощники сделали Симеоне самым высокооплачиваемым (по одной из версий) тренером мира. Сам "Чоло" делает много, он трудоголик по своей сути.

Первой большой победой (несмотря на завоевание трофея Лиги Европы 2012) "Чоло" был Кубок Испании 2013 года, когда в решающем поединке он сделал ставку на бойню. Кроме голкипера Тибо Куртуа со стороны "матрасников" в этом не участвовал только Арда Туран, феноменально ленивый турок в этой команде делал главное – паузу. Он умел отдать очень хороший пас (за что его взяли в "Барселону"), но в невероятно агрессивному "Атлетико" он давал передышку этой команде агрессоров, ведь действовать на максимуме постоянно не способен никто.

Футбол Симеоне охотно изучает Хави (барселоновский Хави) и не отказывается от этого. Так Симеоне строит игру на очень мощной предсезонке. С тех пор, как Рангник отошел от дел, никто в Европе на серьезном уровне не устраивает таких сильных предсезонок. Как и у Лобановского, когда игроки порой блюют от нагрузок. Но в течение сезона работа переходит в другой режим.

Основа игры Симеоне – это защита и в ней есть главный момент. "Чоло" стремится всегда выжать соперника на фланг, а там уже создать большинство. То есть, главным фактором является большинство, атака соперника через центр – абсолютное зло.

Сейчас это работает через раз. Симеоне очень долго творит свой футбол в Мадриде, эпизодические попытки изменений в атакующий сторону успехом не увенчались. При больших изменениях в составе – это серьезная проблема. Однако "Чоло" – герой для фанов "Атлетико" на все времена. Он совершил большое чудо – прервал гегемонию "Реала" и "Барселоны" в чемпионате! Да, он всегда демонстрирует свои "уэвос"*.

* Временами это бывает забавно. Но может ли так не делать человек, с черной рубашкой надевающий черный галстук и черный пиджак – типичный набор гангстера 30-х годов. Просто он такой.



* "Уэвос" – яйца на испанском.