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Реал Сосьедад объявил о переходе Эдегора в Ман Сити в День дурака

Испания
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Пресс-служба "сине-белых" развлекается на полную катушку

Реал Сосьедад объявил о переходе Эдегора в Ман Сити в День дурака
Новина українською

"Реал Сосьедад" объявил переходе Мартина Эдегора в "Манчестер Сити" на правах аренды до конца сезона.

К счастью или сожалению для "горожан", эта новость не соответствует действительности. В Испании 28 декабря отмечается День святых простаков, что является аналогом 1 апреля.

Напомним, Эдегор выступает за "Реал Сосьедад" на правах аренды из мадридского "Реала".

В этом сезоне на его счету 16 поединков, в которых он отметился четырьмя голами и пятью ассистами.

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В статье: Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Манчестер Сити (Англия) Мартин Эдегор
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