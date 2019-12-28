Реал Сосьедад объявил о переходе Эдегора в Ман Сити в День дурака

"Реал Сосьедад" объявил переходе Мартина Эдегора в "Манчестер Сити" на правах аренды до конца сезона.

К счастью или сожалению для "горожан", эта новость не соответствует действительности. В Испании 28 декабря отмечается День святых простаков, что является аналогом 1 апреля.

Напомним, Эдегор выступает за "Реал Сосьедад" на правах аренды из мадридского "Реала".

В этом сезоне на его счету 16 поединков, в которых он отметился четырьмя голами и пятью ассистами.