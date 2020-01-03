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Эспаньол - Барселона. Прогноз на матч чемпионата Испании

Испания
(1 голосов)

Эспаньол - Барселона: Прогноз и анонс матча ⋉ 04.01.2020 ⋊ Ла Лига онлайн на UA-Футбол

Эспаньол - Барселона. Прогноз на матч чемпионата Испании
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською
Чемпионат Испании. 19-й тур. Испания. Барселона. "Корнелья-Эль-Прат". 04.01.2020. 22:00. Арбитр в поле – Карлос Дель Серро; трансляция в Украине – "Футбол 2", MEGOGO, Oll.tv

В столкновении первой и последней команд турнирной таблицы Ла Лиги не все так однозначно. "Барселона" не слишком уверенно выступает в гостях, а "Эспаньолу" в отдельных матчах сильно не везло – несмотря на наличие какого-никакого запаса прочности. "Попугаи" примут "Барселону" на волне эмоционального подъема после очередной смены тренера, что вместе со стандартным раздражением, вызванным именем соперника по дерби, может стать движущей силой "Эспаньола" в этом поединке.

Давно уже "Эспаньол" в Ла Лиге не побеждал. В последних восьми матчах было добыто лишь два очка, что, несмотря на успех в Лиге Европы, стоило должности Пабло Мачину. Теперь к выполнению тренерских обязанностей в "Эспаньоле" приступил экс-игрок "Барселоны" Абелардо Фернандес, ранее тренировавший "Алавес" и "Спортинг" Хихон. Главная задача, которая стоит перед новым руководителем "попугаев" – спасти команду от вылета. И медлить Абелардо не намерен. Даже в поединке с "Барсой" он рассчитывает на очки.

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Даже несмотря на существенные кадровые проблемы. Из-за дисквалификации не сыграет Эстебан Гранеро. А из-за травм – Пабло Пьятти и Виктор Санчес. Не успел восстановиться также Матиас Варгас, что осложняет жизнь Абелардо накануне дебюта.

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"Барса" с отличным настроением встретила Рождество. В Эль-Класико удалось отстоять нужный результат, а в последнем туре 2019-го года команда Вальверде обошла "Реал" в турнирной таблице благодаря победе над бывшей командой Абелардо "Алавесом". В течение этой паузы доносились неприятные для Эрнесто Вальверде новости (названо новое имя возможного преемника тренера, неприятная волокита с Артуро Видалем), однако наставник к такому уже привык. В этом можно быть уверенным – информационный не шторм выбьет Вальверде из колеи.

А вот кадровые проблемы – могут. Не будет тер Штегена, Артура Рамоса и Усмана Дембеле – все из-за травм. Ансу Фати получил болезненный удар по ноге во время матча с "Реалом", пропустил финишный отрезок года, но к "Эспаньолу" готовился в общей группе. Как и Месси с Суаресом, которые только второго января прилетели в "Барселону" из Латинской Америки. Аргентинцу, уругвайцу и чилийцу Артуро Видалю было предоставлено больше времени для общения с родными. Поэтому Вальверде беспокоят их кондиции.

Эспаньол - Барселона. Прогноз на матч чемпионата Испании - изображение 2

Прогноз. Победа "Барселоны" 3:1.

Ставка: "Эспаньол" сыграет дома крайне агрессивно и воспользуется уязвимостью "гранатовой" защиты. Однако вряд ли удастся не пропустить. "Барселона" сможет отыграть минимальную фору (-1).

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Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша

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В статье: Эрнесто Вальверде Барселона Эспаньол (Барселона) Прогнозы
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Комментарии (3)
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
03.01.2020 в 16:49
По Тер Штегену ситуация тревожная, у него проблема с коленом. Как говорит сам немецкий вратарь, играть он может, но летом точно будет делать операцию. Не усугубить бы травму по ходу сезона. Ну и немного новостей про лучшего футболиста мира - Лео Месси. По данным "Трансфермаркт" за последние 10 лет, Лео Месси забил больше всех мячей. В 521 официальной игре он забил 522 гола. На втором месте Роналду - 489 игр - 477 голов, Левандовски - 454 - 324, Кавани - 447 - 309, Суарес - 445 - 303. И немного про рекорды, которые, если позволит здоровье, обязательно побьёт Лео Месси в ближайшие годы. - До рекорда Пеле по голам за один клуб в официальных матчах осталось забить 25 мячей. У Пеле 643, у Лео сейчас - 618. - 500 побед в майке Барселоны. Сейчас у Лео - 498 побед в 705 офиц. матчах. При этом забито 618 голов и отдано - 240 голевых передач. - 900 официальных матчей во всех турнирах. Сейчас - 843, считая 138 с Аргентиной. - Сейчас у Лео Месси - 10 чемпионских титулов. Если будет 11-й титул, он приблизится к историческому рекорду игрока Реала Франсиско Хенто, у которого - 12 титулов. - Сейчас у Месси - 70 голов за Аргентину. Если он забьет ещё 7 мячей, он сравняется с Пеле по голам за южноамериканские сборные. Пеле остановился на отметке 77. И он пока рекордсмен. - Лео Месси на 62 матча отстаёт от Хави по количеству матчей за Барселону. Хави остановился на отметке - 767 матчей... Ну и хоть с опозданием, поздравления всем с Новым Годом!!! Всем здоровья желаю, благополучия, осуществления всех желаний!!!
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+1
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MES QUE UN CLUB
03.01.2020 в 16:36
Бажаємо славному клубу Барселона, в якому виступає геній, шестиразовий володар Золотого М'яча і чудова людина, Лео Мессі, перемоги !!! І не просто перемоги, а найяскравішої, з достатком голів в ворота не путнього сусіда Еспаньол.
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+4
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Aquila83 (Кривой Рог)
03.01.2020 в 17:00
"... недолугого сусіда..." А в остальном согласен
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