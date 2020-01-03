Эспаньол - Барселона. Прогноз на матч чемпионата Испании

Чемпионат Испании. 19-й тур. Испания. Барселона. "Корнелья-Эль-Прат". 04.01.2020. 22:00. Арбитр в поле – Карлос Дель Серро; трансляция в Украине – "Футбол 2", MEGOGO, Oll.tv

В столкновении первой и последней команд турнирной таблицы Ла Лиги не все так однозначно. "Барселона" не слишком уверенно выступает в гостях, а "Эспаньолу" в отдельных матчах сильно не везло – несмотря на наличие какого-никакого запаса прочности. "Попугаи" примут "Барселону" на волне эмоционального подъема после очередной смены тренера, что вместе со стандартным раздражением, вызванным именем соперника по дерби, может стать движущей силой "Эспаньола" в этом поединке.

Давно уже "Эспаньол" в Ла Лиге не побеждал. В последних восьми матчах было добыто лишь два очка, что, несмотря на успех в Лиге Европы, стоило должности Пабло Мачину. Теперь к выполнению тренерских обязанностей в "Эспаньоле" приступил экс-игрок "Барселоны" Абелардо Фернандес, ранее тренировавший "Алавес" и "Спортинг" Хихон. Главная задача, которая стоит перед новым руководителем "попугаев" – спасти команду от вылета. И медлить Абелардо не намерен. Даже в поединке с "Барсой" он рассчитывает на очки.

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Даже несмотря на существенные кадровые проблемы. Из-за дисквалификации не сыграет Эстебан Гранеро. А из-за травм – Пабло Пьятти и Виктор Санчес. Не успел восстановиться также Матиас Варгас, что осложняет жизнь Абелардо накануне дебюта.

"Барса" с отличным настроением встретила Рождество. В Эль-Класико удалось отстоять нужный результат, а в последнем туре 2019-го года команда Вальверде обошла "Реал" в турнирной таблице благодаря победе над бывшей командой Абелардо "Алавесом". В течение этой паузы доносились неприятные для Эрнесто Вальверде новости (названо новое имя возможного преемника тренера, неприятная волокита с Артуро Видалем), однако наставник к такому уже привык. В этом можно быть уверенным – информационный не шторм выбьет Вальверде из колеи.

А вот кадровые проблемы – могут. Не будет тер Штегена, Артура Рамоса и Усмана Дембеле – все из-за травм. Ансу Фати получил болезненный удар по ноге во время матча с "Реалом", пропустил финишный отрезок года, но к "Эспаньолу" готовился в общей группе. Как и Месси с Суаресом, которые только второго января прилетели в "Барселону" из Латинской Америки. Аргентинцу, уругвайцу и чилийцу Артуро Видалю было предоставлено больше времени для общения с родными. Поэтому Вальверде беспокоят их кондиции.

Прогноз. Победа "Барселоны" 3:1.

Ставка : "Эспаньол" сыграет дома крайне агрессивно и воспользуется уязвимостью "гранатовой" защиты. Однако вряд ли удастся не пропустить. "Барселона" сможет отыграть минимальную фору (-1).