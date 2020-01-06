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Жоау Фелиш: Сейчас я понимаю, насколько я был счастлив в Бенфике
Португалец рассказал, что хотел бы однажды вернуться в Лиссабон
Форвард мадридского "Атлетико" Жоау Фелиш рассказал о желании однажды вернуться в португальскую "Бенфику".
"Сейчас я вижу, насколько я был счастлив в "Бенфике". Хотел бы однажды вернуться в Лиссабон, чтобы оставить свой след в истории клуба", – рассказал Жоау Фелиш.
Напомним, Фелиш перешел в стан "матрасников" прошедшим летом из "Бенфики" за 126 миллионов евро.
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Источник:As
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