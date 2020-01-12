Хави не захотел возглавлять Барселону этой зимой

По информации As, главный тренер "Аль-Садда" Хави не возглавит "Барселону" в январе.

Испанский наставник уже встречался с представителями "Барсы" и попросил руководство каталонского клуба не спешить с решением. Хави считает, что будет лучше, если он возглавит "сине-гранатовых" летом. А также по мнению 39-летнего испанца его назначение поставило бы в неудобную ситуацию Эрнесто Вальверде.

Также Goal.com сообщает, что Хави сменит нынешнего наставника "Барселоны" Вальверде этим летом - именно тогда у Эрнесто заканчивается контракт с каталонцами.