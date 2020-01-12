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Хави не захотел возглавлять Барселону этой зимой

Испания
(1 голосов)

Испанец может принять "Барсу" летом

Хави не захотел возглавлять Барселону этой зимой

По информации As, главный тренер "Аль-Садда" Хави не возглавит "Барселону" в январе.

Испанский наставник уже встречался с представителями "Барсы" и попросил руководство каталонского клуба не спешить с решением. Хави считает, что будет лучше, если он возглавит "сине-гранатовых" летом. А также по мнению 39-летнего испанца его назначение поставило бы в неудобную ситуацию Эрнесто Вальверде.

Также Goal.com сообщает, что Хави сменит нынешнего наставника "Барселоны" Вальверде этим летом - именно тогда у Эрнесто заканчивается контракт с каталонцами.

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В статье: Барселона Хави Аль-Садд (Доха)
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Источник:
As
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Комментарии (15)
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Барселиниус (землянин)
12.01.2020 в 18:02
Да уж.. смутные ждут Барсу времена... Надо запастись терпением. Все великие команды через это проходят. Пройдём и мы, ничего страшного. Да здравствует Барселона! Барса понад усе!
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+1
-1
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
12.01.2020 в 18:18
Почему смутные? Я уверен, впереди прекрасный сезон! Подумаешь... Суарес... Да, он ТОПовый игрок, да, иногда из ничего гол делает...Лучше вспомни, как без МЕССИ втаптывали Реал в газон на Бернабеу 0-3 (затем с МЕССИ 0-4 в этом же матче) или 5-1 на Камп Ноу...Все будет хорошо!!!
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0
-1
prockop4uck (Киев)
12.01.2020 в 17:46
О чем я и писал. Он не полезет сейчас в это болото. Пусть пешеход тренирует))
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-2
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
12.01.2020 в 17:54
Продолжай меня смешить...
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0
-2
prockop4uck (Киев)
12.01.2020 в 18:15
Я вот тоже не могу перестать смеяться. Так забавно вылетели из суперкубка из-за пешехода. А ведь ещё скоро ЛЧ и там команды посильнее Славии остались
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-1
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
12.01.2020 в 18:19
0
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oda1979 (Запорожье)
12.01.2020 в 17:29
Да как же так???? Все же тренера в нашей солнечной системе спят и видят как тренировать Месси.. или не все??
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+1
-2
dp_dp (Ukraine)
12.01.2020 в 17:07
Только ли проблема в Вальверде? Барса кстати лидирует в чемпионате, идет по плану в ЛЧ, ну проиграли в кубке, доминируя на поле, и что? Все по плану. Если задача в том, что бы поставить Хави и сразу начать выигрывать все турниры, то это скорее всего утопия. Сейчас много команд с составом который ничем не уступает Барселоне, с хорошими тренерами. Маловероятно, что Хави сможет сделать так что бы Барса вдруг стала фаворитом везде, ушло то время, когда Барселона/Реал могли покупать лучших только из-за бренда. И это хорошо, это делает футбол интересным. Одним словом, Барселона в той же ЛЧ-одна из числа, не безоговорочный фаворит. А со временем это будет все острее проявляться, так как нового Месси на горизонте не видно и заменить его просто некем.Вывод-смена тренера-это далеко не всегда панацея и не факт что Барсе сильно поможет.
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+2
0
oda1979 (Запорожье)
12.01.2020 в 17:42
Да Барселона уже сдаёт позиции. И дальше будет лишь хуже. Месси попались ещё пару лет по нисходящей и все. Хорошиефутбрлеры стоят очень больших денег, которых у каталонцев просто нет. Вообщем, ждёт клуб ситуация РМ.
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0
-1
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
12.01.2020 в 17:53
Мне нравятся твои фантазии... Продолжай...
0
-1
dp_dp (Ukraine)
12.01.2020 в 17:55
Прям уж хуже и хуже-этого конечно не будет. У них и без Месси отличный состав, просто надо понимать, что не стоит ждать что Барса будет опять громить всех как при Гвардиоле, например. Вероятность появления в составе одновременно Иньесты, Хави, Месси и других-ничтожна. Я думаю, что в чемпионате как и в ЛЧ будет играть сложнее, вот и все. Фаворит, которого прям все боготворили-это в прошлом, Барса ничем не лучше топ-5 или 6 команд континента.А конкретно расчет на Хави-это рулетка и я не думаю, что он принципиально что-то изменит, состав, который делал Барсу ту, которую все помнят, становится старше, а замен пока не видно, так как состав был уникален. Я не думаю, что Месси-враг Барселоны и то, что он все время поддерживал Вальверде говорит и о том, что Лео в том числе понимает что проблема далеко не только в тренере, проблема гораздо глубже.
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Барселиниус (землянин)
12.01.2020 в 18:05
Проблема не глубже, а выше...
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
12.01.2020 в 18:22
Друг dp Украина. Я во многом с Вами согласен. Про фантазии я говорил про Запорожье..Ему уже чудится, что Барса сдает позиции и т.д... Смешной он..
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dp_dp (Ukraine)
12.01.2020 в 18:10
И еще 1 момент. Пока в команде есть Месси, любой тренер, который бы ни пришел, будет вынужден играть роль второй скрипки во всех процессах, так как первая-это Лео. И вот возникает тогда вопрос, так ли важна роль тренера при таком подходе, когда Месси как правило решает с кем играть и как. Тот же Хави будет так или иначе вынужден считаться с мнением аргентинца, по сути те же яйца только в профиль. Это как 1 из факторов в дополнение к тем, о которых уже сказано.
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
12.01.2020 в 16:57
Хавьер Гарсия Пимьента, Кике Сетьен... Ещё кто-то... В любом случае, Вальверде уже не доверяют.
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