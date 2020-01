"Партнеры похвалили меня". Вальверде – лучший игрок финала Суперкубка Испании, несмотря на красную

Полузащитник мадридского "Реала" Федерико Вальверде рассказал о своем удалении в матче за Суперкубок Испании, в котором "сливочные" обыграли "Атлетико" в серии пенальти (0:0, 4:1). Цитирует Феде El Chiringuito TV.

Federico Valverde should get a statue outside the Bernabeu for this. Possibly the greatest professional foul the game has ever seen pic.twitter.com/lrraoLQA6n

Интересно, что Вальверде признали игроком финала турнира. Федерико был удален на 115-й минуте встречи за фол последней надежды. "Реал" стал обладателем Суперкубка Испании в 11-й раз в своей истории. По количеству побед в турнире "королевский клуб" уступает только "Барселоне", которая выигрывала Суперкубок Испании 13 раз.

Hats off performance by Valverde ???? If it hadn’t been for his tactical foul, we would’ve lost the game Well deserve Player of the Tournament Thank you Valverde and May the lord bless you???????????????????????? pic.twitter.com/dJ2rQXI6gA