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Рамос пропустит около двух недель из-за травмы

Испания
(2 голосов)

Игрок повредил лодыжку

Рамос пропустит около двух недель из-за травмы
Новина українською

Защитник "Реала" Серхио Рамос получил травму во время финального матча за Суперкубок Испании с "Атлетико" (0:0, 4:1 пен.). Об этом сообщает madridistanews.

Как утверждает источник, защитник "Королевского клуба", который забил решающий пенальти в матче с "Атлетико", получил травму голеностопа. Ожидается, что Серхио Рамос пропустит от 10 до 15 дней.

Я всегда бью четвертый пенальти в серии из-за суеверия, а не по причине желания нанести именно победный удар. Я планировал пробить пенальти в стиле Паненки, но моя лодыжка очень сильно болела. Я не мог сделать много маленьких шагов из-за боли. Лодыжка повреждена, но как только ты попадаешь на поле, то забываешь о боли".

"Но сейчас она очень меня беспокоит. Надеюсь, восстановление не займет много времени".

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В статье: Серхио Рамос Реал (Мадрид)
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