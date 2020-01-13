Рамос пропустит около двух недель из-за травмы

Защитник "Реала" Серхио Рамос получил травму во время финального матча за Суперкубок Испании с "Атлетико" (0:0, 4:1 пен.). Об этом сообщает madridistanews.

Как утверждает источник, защитник "Королевского клуба", который забил решающий пенальти в матче с "Атлетико", получил травму голеностопа. Ожидается, что Серхио Рамос пропустит от 10 до 15 дней.

Я всегда бью четвертый пенальти в серии из-за суеверия, а не по причине желания нанести именно победный удар. Я планировал пробить пенальти в стиле Паненки, но моя лодыжка очень сильно болела. Я не мог сделать много маленьких шагов из-за боли. Лодыжка повреждена, но как только ты попадаешь на поле, то забываешь о боли".

"Но сейчас она очень меня беспокоит. Надеюсь, восстановление не займет много времени".