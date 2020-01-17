Испания
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Барселона согласовала контракт с защитником Бока Хуниорс
В ближайшее время игрок присоединится к новому клубу
Защитник "Бока Хуниорс" Сантьяго Рамос близок к переезду в Испанию.
По информации Marca, "Барселона" согласовала личный контракт с 18-летним аргентинцем. Источник пишет, что каталонцам теперь надо договориться за компенсацию с "Бока Хуниорс", чтобы завершить сделку.
Центральный защитник дебютировал в товарищеских матчах за "Бока Хуниорс", но в официальных поединках еще не играл.
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