1005 передач, 82.6% владения – на Камп Ноу вернулась тики-така

Кике Сетьен стартовал на “Камп Ноу” с победы. Под руководством нового тренера “Барселона” минимально переиграла в домашнем матче “Гранаду” (1:0). Однако больше важен даже не результат, а стиль игры. На Камп Ноу вернулась подзабытая за годы Вальверде тики-така.

Во вчерашнем матче “Барселона” показала самый высокий за последние восемь с половиной лет процент владения мячом – 82,6%. Это третий показатель в Ла Лиге за все время, что ведется сбор статистики. Выше показатели были только у “Барселоны” Гвардиолы в 2011 году: 84% в матче против “Расинга” и 83.9% против “Леванте”.

В матче с “Гранадой” игроки “Барселоны” отдали 1005 передач, из них 921 достигли цели (92%). И это третий в чемпионате показатель после матчей против “Леванте” с Гвардиолой (1046/988, 2011-й год), и Вилановой (1035/950, 2012-й год).

“Больше тысячи передач? Я хочу, чтобы у команды был контроль. Так удастся избежать потерь мяча и необходимости возвращаться назад”, – сказал Сетьен.

В своем дебютном матче он не удивил с составом, но внес некоторые изменения в формацию команды. Так Месси играл вчера “ложную девятку”, роль, которую для него когда-то придумал Гвардиола. Также было заметно, что при владении мячом “Барселона” перестраивалась на схему 3-4-3, или 3-5-2 – Пике, Умтити и Серхи Роберто играли центрбеков, а Альба выдвинулся в линию полузащиты.

Несмотря на подавляющий перевес во владении, “Барселоне” с трудом удавалось создавать моменты. Тем не менее, Сетьен более-менее остался доволен тем, что увидел на поле.

“Думаю, мы сыграли хорошо. Возможно, нам немного не хватало убедительности в первом тайме и я хотел бы, чтобы мяч двигался быстрее. “Гранада” очень хорошо защищалась, и нам было нелегко. Кроме того, погода была не лучшая – сухое поле и сильный ветер мешали владению мячом.

Я рад, что мы пропустили так мало ударов. Думаю, у нас многое получалось, я и надеюсь, что со временем в нашей игре появиться гладкость и мы будем играть острее у чужих ворот. Я просил команду контролировать ситуацию, держать мяч и стараться избегать потерь. У нас был полный контроль над матчем. Оценю выступление команды на B”, – сказал 61-летний тренер.

Pases completados ➡ 1.005

Pases buenos ➡ 921 (92%)

Posesión ➡ 82,6%



¡El estilo de @QSetien se notó esta noche en el juego asociativo del @FCBarcelona_es! #BarçaGranada pic.twitter.com/Hzzzw5eFKB — LaLiga (@LaLiga) January 19, 2020

Одним из лучших игроков вчерашнего матча был Серхио Бускетс. Он поучаствовал в голевой атаке и за всю игру отдал 157 передач (145 точных) – рекорд нынешнего чемпионата. Серхио в максимально уважительных тонах дал понять, что в такой футбол ему нравится играть больше.

“В целом мы играли хорошо, и довольны матчем, но “Гранада” заставила нас потрудиться. У своих ворот мы сыграли надежно и почти ничего не дали создать сопернику. У нас было владение и мы хорошо комбинировали. С таким количеством футболистов в атаке мы также хорошо прессинговали (“Барселона” в игре с “Гранадой” имеет великолепный показатель PPDA – 3.20 - прим.ред.). Не нужно сравнивать нового тренера со старым. У каждого тренера свой стиль. Мы поддерживаем Сетьена и будем играть в то, что он нас будет просить. Мы надеемся выиграть все трофеи в этом сезоне”.

Также знаменательным событием вчерашнего матча стал выход на поле Рики Пуча во втором тайме. 20-летний полузащитник считается одним из самых талантливых выпускников Ла Масии последних лет, но он получал мало шансов при Вальверде. Кике Сетьен, напротив, с первых дней дал понять, что рассчитывает на клубного воспитанника. Пуч был приглашен на общий ужин, который на днях устроил для первой команды Сетьен, а сегодня вышел на поле при счете 0:0. Именно Пуч начал голевую атаку “Барселоны”. Он отобрал на фланге мяч у Пуэртаса и отдал точный пас на Бускетса, который уже запустил в игру Месси (дальше была комбинация Месси-Гризманн-Видаль-Месси). “Отбор мяча – это вопрос не столько физической силы, сколько правильной позиции для того, чтобы обокрасть соперника, – сказал после игры Пуч (169 см, 56 кг - прим.ред.). – У нас это получилось и мы забили коллективный гол”.

Пуч старался быть в центре игры, брал на себя инициативу и за двадцать минут на поле отдал 30 передач – больше, чем кто-либо из “Гранады”. Он поблагодарил после матча Сетьена и выразил готовность делать все, что ему скажут. Новый тренер “Барсы” похвалил клубного воспитанника: “Он хорошо использовал своего игровое время. Возможно в его действиях было немного хаотичности, но поскольку он выпускник академии, ему многое объяснять не нужно”.

Конечно, матч с “Гранадой” не получился очень зрелищным и “Барселона” создала не так много моментов, но направление, в котором начала двигаться команда, вызывает оптимизм. “Большие надежды” – с таким заголовком сегодня выйдет Sport.