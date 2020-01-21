Барса и Реал стартуют в Кубке Короля. Первые соперники – из Сегунды В

"Брасса" и "Реал" по уши озабочены борьбой в Ла Лиге, а не за горами еще и старт в плей-офф Лиги чемпионов. Однако, между тем, обеим командам придется распределять силы еще на один турнир – Кубок Короля. 1/64-ю финала гранды пропускали, потому что были задействованы в Суперкубке Испании. В 1/16-й же сыграют на уровне со всеми.

Сыграют против слабых соперников. И "Реалу", и "Барсе" по жребию достались представители Сегунды Б – третьего испанского дивизиона. "Ибица" идет на третьем месте в турнирной таблице своей группы, а "Саламанка" – на 16-м в турнирной таблице своей.

Обе команды ("Ибица" сыграет против "Барсы", "Саламанка" – против "Реала") отличились тем, что на предыдущем этапе преодолели соперников выше классом. "Ибица" пристыдила "Альбасете" нашего Романа Зозули, а "Саламанка" – некогда грозный "Депортиво" из Ла-Коруньи.

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Кике Сетьен пообещал болельщикам "Барселоны", что не будет экспериментировать в кубковом поединке. Несмотря на то, что в этом матче мы не увидим Месси, Пике и Бускетса (как и травмированного Луиса Суареса), каталонцы готовятся ответственно. Шанс появится у Артура, который много пропустил из-за травмы. Также ожидается выход в основе Де Йонга, который не играл против "Гранады" из-за дисквалификации.

Надо добавить, что рядом с основной командой тренировались представители молодежной команды Иньяки Пенья, Саверио и Маркес. Ансу Фати, Рики Пуч и Карлес Перес в первой команде – уже не редкость.

22.01.2020. 20:00

Кубок Испании. 1/32-я финала. Эйвиса



"Ибица" (ІІІ) - "Барселона"



Онлайн-трансляция - MEGOGO

Прогноз - 0:3

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Зинедин Зидан готовит на матч с Саламанкой план Б. С основной командой в гости к представителю Сегунды Б отправятся Рафа Марин и Серхио Лопес – юные защитники молодежных мадридских структур. Тренер не прочь был целиком и полностью опереться в этом поединке на юношей, однако правила Кубка Короля предусматривают как минимум семь футболистов первой команды на поле. Поэтому в борьбе с "Саламанкой" увидим Ареола, Начо, Лукаса Васкес, Мариано, Браима Диаса. Возможно даже Гарета Бейла и Хамеса Родригеса.

А вот Серхио Рамоса точно не будет. Он возобновляется от травмы. Также вне игры остаются Марко Асенсио и Эден Азар.

Надо также отметить, что этот матч мог состояться за пределами домашнего стадиона "Саламанки", но местные власти способствовала урегулированию всех проблем и поединок состоится на арене, вмещающей четыре тысячи зрителей.

22.01.2020. 20:00

Кубок Испании. 1/32-я финала. Саламанка. Стадион "Pistas del Helmántico"



"Юнионистас Саламанка" (ІІІ) - "Реал"



Онлайн-трансляция - MEGOGO

Прогноз - 1:3

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"Атетико" на этой стадии сыграет с "Културал Леонеза" – командой, которая в прошлом сезоне противостояла "Барсе". "Валенсия" проэкзаменует "Логроньес", а "Севильи" жребий определил в соперники представителя Ла Лиги "Леванте".

Кроме этого, есть еще одна элитная пара в 1/16-й финала: "Реал Сосьедад" - "Эспаньол"

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21.01.2020.

"Рекреативо" (ІІІ) 20:00 "Осасуна"

"Сарагоса" (II) 20:00 "Мальорка"

"Севилья" 22:00 "Леванте"

22.01.2020.

"Эльче" (II) 20:00 "Атлетик"

"Логроньес" (ІІІ) 22:00 "Валенсия"

"Бадалона" (ІІІ) 22:00 "Гранада"

"Тенерифе" (II) 22:00 "Вальядолид"

"Жирона" (II) 22:00 "Вильярреал"

"Реал Сосьедад" 22:00 "Эспаньол"

23.01.2020.

"Эбро" (ІІІ) 20:00 "Леганес"

"Мирандес" (II) 20:00 "Сельта"

"Културал Леонеза" (ІІІ) 22:00 "Атлетико"

"Бадахос" (ІІІ) 22:00 "Эйбар"

"Райо Вальекано" (II) 22:00 "Бетис"