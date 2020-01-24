Валенсия - Барселона. Прогноз на матч чемпионата Испании

Чемпионат Испании. 21-й тур. Испания. Валенсия. "Месталья". 25.01.2020. 17:00. Телетрансляция в Украине – "Футбол 2", Oll.tv, MEGOGO. Арбитр в поле – Хесус Хиль Мансано

В последнем Кубке Испании "Валенсия" нанесла "Барсе" болезненное поражение, отобрав у каталонцев возможность закончить сезон 2018/19 с "золотым дублем". Но отомстить за то поражение "Барселона" уже успела. В первом круге текущего чемпионата Испании каталонцы, как и в большинстве домашних матчей в этом сезоне, разгромили "Валенсию" на "Камп Ноу". Победа досталась неожиданно легко, хотя и пропустили хозяева дважды.

Тогда "Барса" играла в таком открытом стиле – давала шансы соперникам в атаке, но и сама забивала много. С Кике Сетьеном в пока что единственном домашнем матче "Барселоны" мы видели иной стиль: контроль мяча и огромное количество коротких и средних передач минимизировали шансы соперника забить, но и сама "Барса" не впечатляла разнообразием действий в атаке.

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Хотя если бы Этеки из "Гранады" попал своим ударом в середине второго тайма не в штангу, а чуть правее, приходилось бы говорить о низкой эффективности командных действий "Барсы". Такой, которая была в гостевом кубковом поединке с "Ибицей", когда каталонцы и пропустили (а могли пропустить и больше), и воротам соперника угрожать начали лишь в конце встречи. Не все гладко началось для Кике Сетьена в "Барселоне", но сложно делать какие-то глубокие выводы. Матч с "Валенсией" поможет определить вектор.

Хотя и команда Альберта Селадеса сейчас переживает непростые времена. По сравнению со второй частью первого круга "Валенсия" сбавила обороты. Безвольно проиграла "Реалу" в Суперкубке Испании, затем провалилась на поле "Мальорки" в Ла Лиге, и только в кубковом поединке со скромным "Логроньес" удалось прервать эту серию. Хотя качество игры не удовлетворила болельщиков "Лос Чес".

Надо отметить, что последний матч на "Месталье" между этими соперниками проходил в стиле шахматной партии – Марселино Тораль любил стратегию. Как и любит ее Кике Сетьен. А вот что предложит оппоненту неопытный Альберт Селадес – вопрос. Для него это будет очередная проверка на зрелость.

"Валенсии" не поможет дисквалифицированный Дани Парехо. Из-за травмы вне игры находится Гонсало Гедеш. Родриго быстрыми темпами восстанавливается, но его участие в матче – пот вопросом.

У "Барсы" не будет Луиса Суареса и Усмана Дембеле.

Прогноз. Ничья 1:1.

Ставка : тяжелый матч для прогноза. "Валенсия" в плохой форме, но и "Барса" в двух матчах под руководством Сетьена показала, что уязвима. Следовательно, логично предположить, что будет ни одним, ни другим. Ставка на ничью.