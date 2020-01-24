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Состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Испании
Реал и Барселона узнали своих соперников
Состоялась жеребьёвка стадии 1/8 финала Кубка Испании, в ходе которой своих будущих соперников узнали "Барселона", мадридский "Реал" и другие клубы, добившиеся успеха в 1/16 финала.
Итоги жеребьёвки:
"Бадахос" – "Гранада"
"Культураль Леонеса" – "Валенсия"
"Тенерифе" – "Атлетик"
"Сарагоса" – "Реал"
"Мирандес" – "Севилья"
"Райо Вальекано" – "Вильярреал"
"Барселона" – "Леганес"
"Реал Сосьедад" – "Осасуна"
На предыдущей стадии турнира "Барселона" на выезде одолела "Ибицу" со счётом 2:1. "Реал" в гостях оказался сильнее "Унионистас де Саламанка" (3:1).