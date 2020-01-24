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Состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Испании

Испания
(2 голосов)

Реал и Барселона узнали своих соперников

Состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Испании
Новина українською

Состоялась жеребьёвка стадии 1/8 финала Кубка Испании, в ходе которой своих будущих соперников узнали "Барселона", мадридский "Реал" и другие клубы, добившиеся успеха в 1/16 финала.

Итоги жеребьёвки:

"Бадахос" – "Гранада"
"Культураль Леонеса" – "Валенсия"
"Тенерифе" – "Атлетик"
"Сарагоса" – "Реал"
"Мирандес" – "Севилья"
"Райо Вальекано" – "Вильярреал"
"Барселона" – "Леганес"
"Реал Сосьедад" – "Осасуна"

На предыдущей стадии турнира "Барселона" на выезде одолела "Ибицу" со счётом 2:1. "Реал" в гостях оказался сильнее "Унионистас де Саламанка" (3:1).

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В статье: Барселона Кубок Испании Реал (Мадрид)
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(2 голосов)
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Комментарии (6)
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
24.01.2020 в 16:14
Полуфинал Кубка Короля 2005-2006. Сарагаоса - Реал 6-1 !!! Ответный матч. Реал-Сарагоса 4-0 !!! У Сарагосы тогда звездил Диего Милито.
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0
0
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
24.01.2020 в 15:37
Матчи через неделю.
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+2
-2
Algrab (Костопiль)
24.01.2020 в 15:55
Ну що ж,вболіваємо за Леганес.
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+1
-2
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
24.01.2020 в 16:05
Вболивайте. Вас не больше 10 таких на всю Планету Земля.
0
-1
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
24.01.2020 в 16:11
Зато такий параноїк як ти один на весь космос
0
-1
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
24.01.2020 в 16:12
Зато такий параноїк як ти один на весь космос
0
-1

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