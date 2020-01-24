Состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Испании

Состоялась жеребьёвка стадии 1/8 финала Кубка Испании, в ходе которой своих будущих соперников узнали "Барселона", мадридский "Реал" и другие клубы, добившиеся успеха в 1/16 финала.

Итоги жеребьёвки:

"Бадахос" – "Гранада"

"Культураль Леонеса" – "Валенсия"

"Тенерифе" – "Атлетик"

"Сарагоса" – "Реал"

"Мирандес" – "Севилья"

"Райо Вальекано" – "Вильярреал"

"Барселона" – "Леганес"

"Реал Сосьедад" – "Осасуна"

На предыдущей стадии турнира "Барселона" на выезде одолела "Ибицу" со счётом 2:1. "Реал" в гостях оказался сильнее "Унионистас де Саламанка" (3:1).