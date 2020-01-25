Валенсия - Барселона. Смотреть онлайн LIVE трансляцию матча Ла Лиги

"Валенсия" против "Барсы" – это противостояние с богатой историей. Оно обычно остается в тени выдающихся испанских дерби, но никогда не оставляет зрителей без интриги.

На острую борьбу ожидают и в сегодняшнем поединке, который состоится в рамках 21-го тура Ла Лиги. В первом круге "Валенсия" проиграла 25, но с тех пор многое изменилось. Сегодня команда Альберта Селадеса попытается проявить себя по-другому.

Все детали поединка читайте в анонсе и прогнозе матча от Игоря Семйона >>>. В матч-центре UA-Футбол состоится прямая видеотрансляция поединка. Начало – 25-е января 2020-го года в 17:00 >>>.

В этой же новости смотрим прямой эфир поединка от сигнала MEGOGO.

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