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Примера. 21-й тур. Валенсия - Барселона 2:0. Ну зато тики-така

Испания
(4 голосов)

Валенсия побеждает Барсу дома впервые с 2008-го года, и впервые с 2007-го - дома в чемпионате

Примера. 21-й тур. Валенсия - Барселона 2:0. Ну зато тики-така
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

О Боже... Почти 74-е процента владения мячом, более 850-и передач, из которых 92-а процента – точных, более тысячи касаний к мячу. А Бускетс... Бускетс то 135-ь раз встречался с мячом, отдал 127-мь передач, перепасовки в центре поля шли только через него. Эйфория? Ну, после матча с "Гранадой", победного, но бедного на спортивную агрессию, она была у сторонников "Барселоны" и "тики-таки". И была бы и сегодня, ведь "тики-така" снова в действии. Правда, "Валенсия" об эту "тики-таку" хладнокровно и безжалостно вытерла ноги.

Примера. 21-й тур. Валенсия - Барселона 2:0. Ну зато тики-така - изображение 1

Бесспорно, Альберт Селадес не мог не знать о страсти Кике Сетьена к контролю мяча и к такой игре готовился. То есть, призывал своих подопечных максимально быстро распоряжаться своими шансами. Показательной была атака в начале тайма, когда Макси Гомес заработал пенальти. Двумя передачами от центральной линии "Лос Чес" дошли до штрафной и почти вывели Гомеса на ударную позицию. Почти, потому что Пике, пытаясь сыграть в мяч, не попал по снаряду и сбил оппонента с ног. Примечательно, что перед тем Пике неудачно пытался перехватить передачу игрока "Валенсии" – дважды ошибся в одном эпизоде. Макси Гомес, это важно, не забил пенальти, хотя пробил неплохо – Марк-Андре тер Штеген сыграл лучше.

Примера. 21-й тур. Валенсия - Барселона 2:0. Ну зато тики-така - изображение 2

Все шло по предсказуемому сценарию: "Барса" кружила вокруг штрафной "Валенсии", словно ухажоры под балконом симпатичной девушки, но Хауме Доменека не беспокоила. А "Валенсия" действовала в стиле пружины. Как только появлялась возможность для контратаки, мяч мгновенно доставлялся к футболистам группы атаки. В середине тайма Марк-Андре во второй и третий раз отстоял честь "тики-таки", потянув дальний удар Гомеса в перекладину, а затем, после отскока мяч к Гамейро и его удара головой, справился и с непростым добиванием.

Еще чуть позже издалека низом пробил Коклен, но это было уже проще для тер Штегена. Так же просто, как и удар Месси со штрафного для Доменека. Хауме намертво забрал мяч после второй попытки аргентинца, а первая была еще более неудачна, ведь мяч полетел высоко над перекладиной.

Примера. 21-й тур. Валенсия - Барселона 2:0. Ну зато тики-така - изображение 3

Надо сказать, что Месси в первом тайме достаточно много ошибался: терял мяч, дважды "обрезал" команду в простых ситуациях неточными передачами. Возможно, и не самый удобный этот стиль для него, ведь приходится играть исключительно на ограниченном пространстве. Да и тактическая схема предусматривает пребывание Лео в гуще защитников соперника, где всегда максимальная плотность игры и непроходимая опека. Хотя Месси есть Месси: часто "мозолить" перед глазами защитников "Валенсии" он отправлял юного Фати, а сам опускался глубже в лоно "тики-таки".

В конце первого тайма "Барса" могла забить после интересного прострела Гризманна, но могла и пропустить, если бы арбитр Хиль Мансано не сорвал перспективную контратаку "мышат" необязательным свистком за фол в центре поля. Свою желтую карточку Юмтити мог получить и позже.

Примера. 21-й тур. Валенсия - Барселона 2:0. Ну зато тики-така - изображение 4

Во втором тайме "Барса" играла лучше, чем в первом. Ну, по крайней мере, создавала остроту. Началось все с момента Фати на 30-й секунде тайма и продолжалось практически до финального свистка. Фати промахнулся, потом Паулиста в последний момент заблокировал удар Месси, а еще позже Лео махнул мимо стойки ударом низом.

А "Валенсия" забила... Пусть после рикошета, пусть в сопровождении аплодисментов фортуны, но в целом, взирая на картину первого тайма, "Лос Чес" заслуживали быть лидерами. Вторым темпом пошла атака "Валенсии", Макси Гомес вырезАл навес на дальнюю штангу, но мяч попал в бедро Хорди Альбы и "отрезал" из игры Марк-Андре тер Штегена – 1:0.

Примера. 21-й тур. Валенсия - Барселона 2:0. Ну зато тики-така - изображение 5

"Барселону" к спасению на всех парах тянул Лионель Месси. Он начал находить пространство, а с креативом никогда не было проблем. Пытался "парашютом" забросить мяч за шиворот Доменеку, а в другом эпизоде ​​едва не попал под стойку ударом головой. Все, что создавали гости, исходило от Месси.

Но напрасно было надеяться на то, что "Валенсия", смиренно сложив лапки, позволит Месси беззаботно ковырять эту стену. В безмятежном казалось бы эпизоде ​​пошло вбрасывание аута на Феррана Торреса, тот оставил в дураках одного оппонента, вышел на свободное пространство, которого было с избытком, отпасовал на Гомеса, а Макси уже напрямую, без каких-либо рикошетов, извинился за нереализованный пенальти – 2:0. И было бы 3:0, если бы Хиль Мансано с помощниками засчитали шикарный гол Паулисты после подачи углового. Но перед тем действительно был фол Габриэля против Бускетса.

Примера. 21-й тур. Валенсия - Барселона 2:0. Ну зато тики-така - изображение 6

Гости после этого шока еще продолжали на горбу Месси идти вперед, но с очередным ударом Лео справился Доменек, который, едва не забыли отметить, еще при счете 1:0 потянул очень сложный выстрел со штрафного от Лионеля. Яркий пример того, что один в поле не воин.

"Валенсия" впервые за более чем десятилетие одолела "Барселону" дома. И именно тогда, когда на "гранатовую" землю вернулась "тики-така".

Примера. 21-й тур. Валенсия - Барселона 2:0. Ну зато тики-така - изображение 7

Валенсия. Стадион "Месталья"
"Валенсия" - "Барселона" 2:0
Голы: Хорди Альба 48 (авт.), Максимилиано Гомес 77

"Валенсия": Хауме Доменек, Габриэл Паулиста, Кевин Гамейро (Родриго 59), Хосе Луис Гайя, Жоффрей Кондогбиа, Франсис Коклен, Даниэль Васс, Максимилиано Гомес (Хайме Костa 80), Эсекьель Гарай, Ферран Торрес, Карлос Солер (Рубен Собрино 90)

"Барселона": Марк-Андре тер Штеген, Херард Пике, Серхио Бускетс, Артур Рамос (Артуро Видаль 56), Лионель Месси, Антуан Гризманн, Хорди Альба, Френки де Йонг (Иван Ракитич 85), Самуэль Юмтити, Серхи Роберто, Анссумане Фати (Алекс Гутьерес 85)

Предупреждения: Франсис Коклен 54 - Херард Пике 10, Самуэль Юмтити 43, Серхио Бускетс 52
Нереализованный пенальти: Максимилиано Гомес 12

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В статье: Лионель Месси Валенсия (Испания) Барселона Чемпионат Испании Кике Сетьен
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Комментарии (92)
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mafan (Рівне)
25.01.2020 в 19:40
Добре, що після 25 хвилин прийшли гості. До речі. "баби базарні"))Погано, що за ці хвилини побачив лише два сейви Тер Штегена. Що буде далі один хрін знає.
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+3
0
oda1979 (Запорожье)
25.01.2020 в 19:36
Алень , скажи пожалуйста что у тебя нет жены и детей. Ну пожалуйста...
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+4
-3
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
25.01.2020 в 19:30
По винницкой базарной бабе после матча Майорка - Реал... реал сыгралотличную игру! Зря вы мне не верите Зидан полностью переиграл Майорку Винисий сыграл отлично, выполняя полный объем незапланированных работ. Бензема как всегда был лучшим , беря и руководя в критических ситуациях. Незаконный гол Майорки жаль, что был законным... Гол позорной Майорки были несправедливо засчитаны арбитром и ВАРом во главе Рубиалеса, Переса и остальными моими врагами. Друзья, купите папиросы! Пoдходи пехота и матросы! Палата N 6 для базарных баб винницы, гробика и других потерянных...
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+2
-7
Algrab (Костопiль)
25.01.2020 в 19:31
Ого,оце так торкнуло оленя:)
Ответить
+2
-4
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
25.01.2020 в 19:34
Та ты олень не преувеличивай.. Как культурный человек, я всегда отвечаю... Так что успокойся...
+2
-4
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
25.01.2020 в 20:02
Ты слышал, гробик? Тебя здесь разыскивает твой друг по несчастью - олень по кликухе - ода запорожье.. Отзовись ему... Расскажи ему про свою семью... Он слезно просит...
0
-1
MaximSK (Киев)
25.01.2020 в 19:33
Ты веришь что Барса выиграет Ла Лигу и ЛЧ с такой игрой и этим тренером?
Ответить
+1
-3
oda1979 (Запорожье)
25.01.2020 в 19:33
Как может Барса выиграть, если Перес все купил???? Думай, перед тем, как вопросы задаешь
+2
-2
MaximSK (Киев)
25.01.2020 в 19:36
Что делать тогда, если Перес все купил?
+1
-1
oda1979 (Запорожье)
25.01.2020 в 19:36
Как что? Обвинять во всех неудачах переса, франко и ливерпуль.
+1
-1
майоров (мариуполь)
25.01.2020 в 19:33
Господи, какой же ты дурак!
Ответить
+2
-1
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
25.01.2020 в 19:44
Так разве этот ода запорожье один здесь такой дурак? И винница и гробик и еще с десяток...Все они неадекваты.. Не обращай внимания на глупых и униженных...
+1
-3
oda1979 (Запорожье)
25.01.2020 в 19:48
Тупое, дураком тебя назвали:))
+2
-1
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
25.01.2020 в 19:55
Та ты тупой дурак не переводи стрелки. Под твоим комментарием, значит адресовано тебе, дурак! Что не понятно?
0
-2
MaximSK (Киев)
25.01.2020 в 19:30
Обычно после смены тренера, происходит подьем тем более с таким составом, а здесь получился спад, даже Месси резко деградировал, сказывается отсутствие Суареса, но думаю и с ним проиграли бы сегодня. Через месяц надо увольнять его, лучше бы поставили бы тренера из дубля, чем его. Да и сейчас много свободных тренеров, тот же Эмери.
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+3
0
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
25.01.2020 в 19:26
Я вижу, здесь в ускоренном темпе начали соревноваться между собой в глупости фанаты Реала. Это неудивительно... Этому есть рациональное объяснение... Слишком много горя великая Барселона принесла им своей игрой, трофеями и тотальным доминированием над Реалом за последние 10 лет... Сегодня тот редкий случай, когда они в истеричной злобе пытаются отыграться за все эти многолетние унижения... И что характерно... У этих неадекватов за все это время практически не было повода порадоваться успехам Реала над Барсой...Поэтому, эти убогие ситуативно становятся фанатами хоть Ливерпуля, хоть Валенсии, хоть черта лысого, лишь бы заглушить свою боль от многолетнего унижения от Барселоны... Время лечит.....И этих глупых людей вылечит.. Для многих из них ещё ничего не потеряно... А теперь по матчу... Буду краток... С 12 января Сетьен не предоставил команде ни одного полноценного дня отдыха. Были дни, когда в день было по две тренировки.. Определенно, Барса не выглядела свежей, они не смогли навязать сопернику свой футбол...И в обороне не видно, что Сетьен пытается навести порядок... Жаль, что потеряли три очка.. Но, ничего страшного не произошло...
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+4
-7
Algrab (Костопiль)
25.01.2020 в 19:31
Та ні,не будь "краток".Продовжуй веселити народ,клоун.
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+1
-3
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
25.01.2020 в 19:32
Клоун, насколько я понимаю, твоя судьба здесь быть шутом... Не стесняйся, продолжай.. У меня же серьезная аналитика...Ты мне не ровня, клоун!
+3
-3
avatar
ВітяДобрий ніч (Київ)
25.01.2020 в 20:04
Darian Clark, правильно писати не "аналітика", а "аналолітика", бо саме так виглядають твої аналолітичні коменти
+1
-1
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
25.01.2020 в 20:06
Ответ вите . Ты свои правила из сообщества фанатов Реала тут не тиражируй.. Если у вас так правильно, то оставь это у себя...
0
0
Overdrive (Харьков)
25.01.2020 в 19:33
Ты в своем репертуаре, устаревшем и примитивном. Твоя пластинка заезжена, чудо.
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+2
-1
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Romerik (YNWA)
25.01.2020 в 19:34
Поясни за фанатов Ливерпуля... Попрошу всех не обобщать... Ты уже попробовал себя в роли прогнозиста на АПЛ. Пишешь тут тирады о своих, так пиши. А Ливерпуль попрошу сюда не приплетать...
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+3
-1
oda1979 (Запорожье)
25.01.2020 в 19:35
Перес все купил и немножко Ливерпуль купил тоже.. привыкай. У этого аленя новый враг!
+1
-2
воха73 (киев)
25.01.2020 в 19:34
браво.хорошее объяснение никакущей игры *великого* клюба,..
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-2
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Барселиниус (землянин)
25.01.2020 в 19:37
В преддверии февральского спада давать повышенные нагрузки это конечно с его стороны неумно..
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-3
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ВітяДобрий ніч (Київ)
25.01.2020 в 20:00
Ай! Брехати недобре! Мессі і більшість його прислуги відпочивали в матчі з Ібіцею!
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+1
0
Overdrive (Харьков)
25.01.2020 в 19:20
Реально должно быть 3:0. По игре. В Барсе, кроме титисраки, нет ничего. Ну и местных горе-публицистов)) Наверное, Перес сделал ставку на 2:0? Где этот местный иноземец?
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+5
-1
oda1979 (Запорожье)
25.01.2020 в 19:20
Алень, канадской-шепетовский, выходи. Повесели нас своим бредом.
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+4
-3
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
25.01.2020 в 19:40
Дело в том, что тебе ОЛЕНЬ, не нужно созывать свой зоопарк под моим комментарием... Ты свободно это можешь сделать под комментариями своих сородичей по несчастью - винницей, гробиком, Так тебе будет проще.. Все уже давно знают здесь, что меня не цепяют твои сопли и твоих сородичей.. Я на них не реагирую... Не благодари за совет...
Ответить
+1
-3
oda1979 (Запорожье)
25.01.2020 в 19:47
Да таких дебилкуаатых вроде тебя очень долго искать нужно. Видел в жизни много дурачков, но ты из король:))) так что ты именно алень. Не хочется благородных оленей обижать:)
+2
-1
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
25.01.2020 в 19:59
Да таких дебилкуаатых вроде тебя очень долго искать нужно. Видел в жизни много дурачков, но ты из король:))) так что ты именно алень. Не хочется благородных оленей обижать:)
0
-1
avatar
Барселиниус (землянин)
25.01.2020 в 19:20
Ооо.. Сегодня тут будет аншлаг я чувствую. Все билеты проданы.
Ответить
+5
-2
майоров (мариуполь)
25.01.2020 в 19:17
Кина из Монреаля(Шепетовки) не будет! Клятый Перес отключил там интернет, а этого "спеца" по футболу увез в "дурку".
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+3
-3
oda1979 (Запорожье)
25.01.2020 в 19:17
А звонок в студию?
Ответить
+4
-3
dp_dp (Ukraine)
25.01.2020 в 19:13
Давно говорил, мне кажется Барсе перестало хватать нормальной свежей крови в составе. Дембеле мне кстати нравился, пусть и с ошибками, но агрессивно и часто с обострением, а не перекатыванием мяча из стороны в сторону. Гризманн для меня никогда не был понятен. Суарез очень хорош, но нужна так же уже замена, Гризман не тот уровень, мне кажется. Не думаю что дело в тренере, словом. Это конечно не говорит что у Барсы феерически плохой состав. Нет, по прежнему один из лучших в Европе, по инерции. Но перемены системные по составу назрели давно.
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+2
0
oda1979 (Запорожье)
25.01.2020 в 19:16
Барселона сегодня, это такой себе антиквариат без будущего. Тити кака себя лет как 5-6 уже изжила. без скорости играть в футбол нельзя. Месси пора самому дать дорогу другим. Иначе барсе на долго кранты.
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+3
-1
dp_dp (Ukraine)
25.01.2020 в 19:25
Это тоже. Месси по-прежнему может многое дать команде, феноменальный игрок. Но он прошел свой пик и его роль в команде должна коррелироваться соответственно. Но я понимаю что на практике этот баланс сложно отслеживать, да. Но если оставить все как есть то игра остагется такой же. Я понимаю, он символ, но ни один символ не должен быть выше команды, начиная игрой и заканчивая тем что он дает советы по трансферам. Это могло быть не актуально пока он действительно все тащил, он был уникален, но это время прошло. Он должен играть но его роль должна измениться.
+2
0
oda1979 (Запорожье)
25.01.2020 в 19:28
Ну ты же понимаешь, что Месси неприкасаемый. И может поступать так, как он считает нужным. Поэтому, инициатива должна исходить от него. Если он действительно желает добра не только себе, но и барсе, он просто должен покинуть клуб по концу сезона.
+1
-1
dp_dp (Ukraine)
25.01.2020 в 19:31
Ну в этом и проблема. Мне кажется ему нет смысла уходить, он будет еще феерить, это уникум. Вопрос в том как начать менять его статус. Это вопрос и к самому игроку и к менеджерам.
+2
0
avatar
Инспектор ( )
25.01.2020 в 19:12
Ну-с , ждем итоговое резюме из Канады
Ответить
+6
0
oda1979 (Запорожье)
25.01.2020 в 19:13
Чуть ниже человек из Винницы уже все написал:)))
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+6
0
avatar
Romerik (YNWA)
25.01.2020 в 19:11
Месси там их всех бьёт, что-ли, когда они проводят атаку без его участия . Почему Артур не ударил, когда был в центре штрафной, а сделали пас в какието еб*ня на Месси. Это край, вилы... Я не хочу сказать что от Месси нужно избавляться, но лечить всю команду от этой зависимости нужно, и поскорей. Иначе когда Лео уйдет, это будет крах...
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+3
-1
avatar
Инспектор ( )
25.01.2020 в 19:12
Лечение запоздало
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+2
-1
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
25.01.2020 в 19:07
По Дарвину: Ваша информация не соответствует действительности. Великий клуб Барселона провёл ( провела) отличную игру! Зря вы её переключили! Сетьен полностью переиграл Вальверде! Гризманн сыграл отлично, выполняя полный объем незапланированных работ. Месси как всегда был лучшим , беря и руководя в критических ситуациях. Незаконное назначение пенальти справедливо было не забито. Голы позорной Валенсии были несправедливо засчитаны арбитром и ВАРом во главе Рубиалеса, Переса и остальными моими врагами. Друзья, купите папиросы! Пoдходи пехота и матросы! Палата N 6.
Ответить
+12
-4
Algrab (Костопiль)
25.01.2020 в 19:09
Классс:))))
Ответить
+6
-3
TIRAN (Донецк (Украина!))
25.01.2020 в 19:07
хорошо, что смотрел только первый тайм!)))
Ответить
+2
-4
avatar
MES QUE UN CLUB
25.01.2020 в 19:07
А я жалею потраченное время.
Ответить
+3
-2
avatar
Барселиниус (землянин)
25.01.2020 в 19:27
Да уж.. Лучше б я сделал скворечник..))
Ответить
+1
-1
avatar
MES QUE UN CLUB
25.01.2020 в 19:05
Невероятно отвратительная игра Барселоны. С такой игрой команда не имеет никакого права претендовать на чемпионство. Все, без исключения, игроки сыграли ужасно. Мой прогноз на остаток сезона примерно такой: ЛаЛига- может быть второе место. КК - не знаю, а ЛЧ может быть 1/4 максимум, если очень повезёт. Как то так, на больше не имеют права с такой порноигрой.
Ответить
+8
0
oda1979 (Запорожье)
25.01.2020 в 19:05
Трезвеешь. Это хорошо.
Ответить
+4
-2
AndroNik (Миколаїв)
25.01.2020 в 19:10
Не згоден. МаТШ провів блискучий матч. Його провини у пропущених м'ячах немає.
Ответить
0
-1
avatar
Барселиниус (землянин)
25.01.2020 в 19:22
Не ссы, весной подобьём очки..
Ответить
+1
-2
oda1979 (Запорожье)
25.01.2020 в 19:24
В каком турнире?
+3
0
Algrab (Костопiль)
25.01.2020 в 19:33
ЛЄ:)
0
0
avatar
mafan (Рівне)
25.01.2020 в 19:45
Потерпіти до березня - а потім знову зітхати просраний сезон
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0
0
avatar
Барселиниус (землянин)
25.01.2020 в 19:04
И Сетьен тут не при чём... Это наследие Вальверде. Играть бесхребетно и трусливо на выезде...
Ответить
+3
-4
oda1979 (Запорожье)
25.01.2020 в 19:06
А Перес как же?? Забыл?
Ответить
+5
-4
Algrab (Костопiль)
25.01.2020 в 19:07
Бачиш,а так сміявся в прогнозах...Як в прислів'ї"молодець коло вівець,а біля молодця сам вівця":)
Ответить
+2
-5
avatar
Барселиниус (землянин)
25.01.2020 в 19:11
Хотя впрочем немножечко причём.. Давать резко повышенные нагрузки на игроков это не есть хорошо. Многие игроки сегодня были вялые.. Роберто и Пике в топку.
Ответить
+3
-4
аалекс ( Крым)
25.01.2020 в 19:13
ВСЕ
0
-1
avatar
ВітяДобрий ніч (Київ)
25.01.2020 в 19:19
Підвищені навантаження.. Тоді зрозуміло чому Мессі сьогодні мазав по воротам. Таку кількість поцілунків в задніцу від головного тренера мало хто витримає
+6
0
avatar
ВітяДобрий ніч (Київ)
25.01.2020 в 19:14
Це спадщина Мессі
Ответить
+4
-2
oda1979 (Запорожье)
25.01.2020 в 19:18
Франко!
+2
-2
avatar
mafan (Рівне)
25.01.2020 в 19:46
А ось тут може критися істина. Але хіба хто про це замислиться?
Ответить
+1
-1
Запорізьке Торпедо (zp)
25.01.2020 в 19:01
развалинами Путалоны удовлетворен. Hala Madrid! з.ы. Перес, астанавись!!!
Ответить
+4
-4
TIRAN (Донецк (Украина!))
25.01.2020 в 19:00
да будет срач!))))))))))))))
Ответить
+3
-4
oda1979 (Запорожье)
25.01.2020 в 19:01
А чего тут сраться. Игра в одни ворота:)))
Ответить
+5
-2
Algrab (Костопiль)
25.01.2020 в 19:03
будєт,будєт...
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+3
-2
аалекс ( Крым)
25.01.2020 в 19:00
Ну что? Продолжаем нахваливать нового тренера? Валенсию с заслуженной победой, ну а Барсе желаю поскорее наладить игру и желательно пригласить тренера топ-уровня, потому что Месси отличный игрок, но не тренер.
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+3
-1
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almostfullmoon (Днепропетровск)
25.01.2020 в 18:59
#ValverdeIn#SetienOut#PiqueOut
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+4
-1
dmitroj88
25.01.2020 в 18:59
Маленькое ничтожество снова показало свой уровень. Теперь этот тренер будет виноват, что он в огромные ворота попасть не может???
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+6
-3
oda1979 (Запорожье)
25.01.2020 в 19:00
Намекаешь, что Месси стал хуже тренировать??
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+4
-2
prockop4uck (Киев)
25.01.2020 в 19:03
Гризман будет виноват!))))))))))))))))))))
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+4
-2
oda1979 (Запорожье)
25.01.2020 в 19:04
Плохо играл в защите?
+4
-2
avatar
Инспектор ( )
25.01.2020 в 18:59
Валенсия дома уверенно побеждает Барселону со счетом 2-0. Зачем Перес все это делает...
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+6
-3
oda1979 (Запорожье)
25.01.2020 в 18:58
Валенсия зажала тихоходам яйца в тиски своим прессингом. И велик-ик-ик-ая барселона жидко обделалась..
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+5
-3
nazarkovalchuk (Белая Церковь)
25.01.2020 в 18:57
Мда... проиграть в чистую мёртвой Валенсии, создав 2-3 опасных момента за матч. Этот сезон -провал.
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+7
-2
Algrab (Костопiль)
25.01.2020 в 18:56
Ну що,поїхали...Вітаю Валенсію,яка опустила на землю балерин!Молодці!Якби не арбітр,було б 4-0.Сектанти,де ви?А,згадав,монреалець дивиться хокей:)
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+9
-2
oda1979 (Запорожье)
25.01.2020 в 18:59
Чемпионат это второстепенный турнир. Главное, это кубок:))) скоро и ЛЧ станет тоже не важным турниром:))
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+7
-1
avatar
MES QUE UN CLUB
25.01.2020 в 19:02
А куда ехать, уже приехали. Валенсия была лучше и это надо признать.
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+3
-1
avatar
MES QUE UN CLUB
25.01.2020 в 18:56
Валенсия молодцы, с заслуженной победой !
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+6
-3
Algrab (Костопiль)
25.01.2020 в 18:57
Молодець,адекватний комент.Мій респект.
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+5
-1
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
25.01.2020 в 19:12
Не тебе, неадекват, про адекватных говорить.
+2
-7
Algrab (Костопiль)
25.01.2020 в 19:26
О,олень з'явився.Що,хокей закінчився?:)
+2
-3
prockop4uck (Киев)
25.01.2020 в 18:56
Зато борода красивая
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+8
-1
oda1979 (Запорожье)
25.01.2020 в 18:55
Алени, ваш выход.:))))
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+7
-1
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
25.01.2020 в 19:13
Своих зазываешь? они уже здесь... Наперегонки с тобой тиражируют свои глупости... Присоединяйся к своим...
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+2
-7
oda1979 (Запорожье)
25.01.2020 в 19:19
О, главный сохатый объявился. Алень, вы спариваетесь друг с другом в своём стаде, какие звуки издаёте?
+5
-3
Algrab (Костопiль)
25.01.2020 в 19:27
"Перес фсьооо кууупииил...":)
+3
-3
oda1979 (Запорожье)
25.01.2020 в 19:31
Хахаха
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+2
-1
adidas77 (Cумы)
25.01.2020 в 18:54
Перес мерзавец всё купил!!!Это заговор не иначе как!
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+11
-2
oda1979 (Запорожье)
25.01.2020 в 18:56
Зато у Бускетса точно передач 88%. Ты не ничего не понимаешь:)))
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+4
-2

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