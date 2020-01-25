Примера. 21-й тур. Валенсия - Барселона 2:0. Ну зато тики-така

О Боже... Почти 74-е процента владения мячом, более 850-и передач, из которых 92-а процента – точных, более тысячи касаний к мячу. А Бускетс... Бускетс то 135-ь раз встречался с мячом, отдал 127-мь передач, перепасовки в центре поля шли только через него. Эйфория? Ну, после матча с "Гранадой", победного, но бедного на спортивную агрессию, она была у сторонников "Барселоны" и "тики-таки". И была бы и сегодня, ведь "тики-така" снова в действии. Правда, "Валенсия" об эту "тики-таку" хладнокровно и безжалостно вытерла ноги.

Бесспорно, Альберт Селадес не мог не знать о страсти Кике Сетьена к контролю мяча и к такой игре готовился. То есть, призывал своих подопечных максимально быстро распоряжаться своими шансами. Показательной была атака в начале тайма, когда Макси Гомес заработал пенальти. Двумя передачами от центральной линии "Лос Чес" дошли до штрафной и почти вывели Гомеса на ударную позицию. Почти, потому что Пике, пытаясь сыграть в мяч, не попал по снаряду и сбил оппонента с ног. Примечательно, что перед тем Пике неудачно пытался перехватить передачу игрока "Валенсии" – дважды ошибся в одном эпизоде. Макси Гомес, это важно, не забил пенальти, хотя пробил неплохо – Марк-Андре тер Штеген сыграл лучше.

Все шло по предсказуемому сценарию: "Барса" кружила вокруг штрафной "Валенсии", словно ухажоры под балконом симпатичной девушки, но Хауме Доменека не беспокоила. А "Валенсия" действовала в стиле пружины. Как только появлялась возможность для контратаки, мяч мгновенно доставлялся к футболистам группы атаки. В середине тайма Марк-Андре во второй и третий раз отстоял честь "тики-таки", потянув дальний удар Гомеса в перекладину, а затем, после отскока мяч к Гамейро и его удара головой, справился и с непростым добиванием.

Еще чуть позже издалека низом пробил Коклен, но это было уже проще для тер Штегена. Так же просто, как и удар Месси со штрафного для Доменека. Хауме намертво забрал мяч после второй попытки аргентинца, а первая была еще более неудачна, ведь мяч полетел высоко над перекладиной.

Надо сказать, что Месси в первом тайме достаточно много ошибался: терял мяч, дважды "обрезал" команду в простых ситуациях неточными передачами. Возможно, и не самый удобный этот стиль для него, ведь приходится играть исключительно на ограниченном пространстве. Да и тактическая схема предусматривает пребывание Лео в гуще защитников соперника, где всегда максимальная плотность игры и непроходимая опека. Хотя Месси есть Месси: часто "мозолить" перед глазами защитников "Валенсии" он отправлял юного Фати, а сам опускался глубже в лоно "тики-таки".

В конце первого тайма "Барса" могла забить после интересного прострела Гризманна, но могла и пропустить, если бы арбитр Хиль Мансано не сорвал перспективную контратаку "мышат" необязательным свистком за фол в центре поля. Свою желтую карточку Юмтити мог получить и позже.

Во втором тайме "Барса" играла лучше, чем в первом. Ну, по крайней мере, создавала остроту. Началось все с момента Фати на 30-й секунде тайма и продолжалось практически до финального свистка. Фати промахнулся, потом Паулиста в последний момент заблокировал удар Месси, а еще позже Лео махнул мимо стойки ударом низом.

А "Валенсия" забила... Пусть после рикошета, пусть в сопровождении аплодисментов фортуны, но в целом, взирая на картину первого тайма, "Лос Чес" заслуживали быть лидерами. Вторым темпом пошла атака "Валенсии", Макси Гомес вырезАл навес на дальнюю штангу, но мяч попал в бедро Хорди Альбы и "отрезал" из игры Марк-Андре тер Штегена – 1:0.

"Барселону" к спасению на всех парах тянул Лионель Месси. Он начал находить пространство, а с креативом никогда не было проблем. Пытался "парашютом" забросить мяч за шиворот Доменеку, а в другом эпизоде ​​едва не попал под стойку ударом головой. Все, что создавали гости, исходило от Месси.

Но напрасно было надеяться на то, что "Валенсия", смиренно сложив лапки, позволит Месси беззаботно ковырять эту стену. В безмятежном казалось бы эпизоде ​​пошло вбрасывание аута на Феррана Торреса, тот оставил в дураках одного оппонента, вышел на свободное пространство, которого было с избытком, отпасовал на Гомеса, а Макси уже напрямую, без каких-либо рикошетов, извинился за нереализованный пенальти – 2:0. И было бы 3:0, если бы Хиль Мансано с помощниками засчитали шикарный гол Паулисты после подачи углового. Но перед тем действительно был фол Габриэля против Бускетса.

Гости после этого шока еще продолжали на горбу Месси идти вперед, но с очередным ударом Лео справился Доменек, который, едва не забыли отметить, еще при счете 1:0 потянул очень сложный выстрел со штрафного от Лионеля. Яркий пример того, что один в поле не воин.

"Валенсия" впервые за более чем десятилетие одолела "Барселону" дома. И именно тогда, когда на "гранатовую" землю вернулась "тики-така".

Валенсия. Стадион "Месталья"

"Валенсия" - "Барселона" 2:0

Голы: Хорди Альба 48 (авт.), Максимилиано Гомес 77

"Валенсия": Хауме Доменек, Габриэл Паулиста, Кевин Гамейро (Родриго 59), Хосе Луис Гайя, Жоффрей Кондогбиа, Франсис Коклен, Даниэль Васс, Максимилиано Гомес (Хайме Костa 80), Эсекьель Гарай, Ферран Торрес, Карлос Солер (Рубен Собрино 90)

"Барселона": Марк-Андре тер Штеген, Херард Пике, Серхио Бускетс, Артур Рамос (Артуро Видаль 56), Лионель Месси, Антуан Гризманн, Хорди Альба, Френки де Йонг (Иван Ракитич 85), Самуэль Юмтити, Серхи Роберто, Анссумане Фати (Алекс Гутьерес 85)

Предупреждения: Франсис Коклен 54 - Херард Пике 10, Самуэль Юмтити 43, Серхио Бускетс 52

Нереализованный пенальти: Максимилиано Гомес 12