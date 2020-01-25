Серхио Бускетс: Нам нужно адаптироваться к требованиям нового тренерского штаба

Хавбек "Барселоны" Серджи Бускетс поделился мыслями после поражения от "Валенсии" в рамках 21-го тура чемпионата Испании.

"Это была сложная игра. В первом тайме мы продвигались не так глубоко, как хотели бы. Когда мы стали играть лучше, нам забили первый гол.

Нам нужно адаптироваться к требованиям тренерского штаба. У нас травмирована "девятка" и другие футболисты, которые могли бы играть там. Трансферы – не моя проблема. Конечно, мы будем играть лучше", – рассказал Серхио Бускетс.