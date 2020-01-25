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Серхио Бускетс: Нам нужно адаптироваться к требованиям нового тренерского штаба
Испанский хавбек прокомментировал поражение от "Валенсии"
Хавбек "Барселоны" Серджи Бускетс поделился мыслями после поражения от "Валенсии" в рамках 21-го тура чемпионата Испании.
"Это была сложная игра. В первом тайме мы продвигались не так глубоко, как хотели бы. Когда мы стали играть лучше, нам забили первый гол.
Нам нужно адаптироваться к требованиям тренерского штаба. У нас травмирована "девятка" и другие футболисты, которые могли бы играть там. Трансферы – не моя проблема. Конечно, мы будем играть лучше", – рассказал Серхио Бускетс.
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Источник:El Chiringuito TV
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