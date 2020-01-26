(Анти) Герой футбольного дня. Лионель Месси

Лионель Месси никогда не будет лишним на поле, но не удастся избежать участи, когда аргентинец не сможет самостоятельно тянуть команду к победам. И как грустно бы это ни звучало, но время неумолимо, и "Барселона" без Месси – уже не такое далекое будущее.

Эрнесто Вальверде даже не пытался учить "Барселону" играть без Месси. У тренера не было такой задачи. Однако Вальверде неплохо справлялся в матчах, в которых Лео не мог играть из-за травмы. В прошлом сезоне, например, без Лионеля разгромили "Реал" и победили в ответственном матче Лиги чемпионов "Интер". Тот же "Интер" без Месси побеждали и в текущем сезоне, хотя тот поединок и не имел для "Барселоны" турнирного значения.

При Кике Сетьене, кажется, роль Месси в командных действиях "Барселоны" только усилится. По крайней мере, та игра, которую пытается исповедовать новый наставник "гранатовых", предусматривает пребывание Месси на острие атаки и завершение им голевых моментов. Хотя сам аргентинец уже давно привык к другой роли – роли глубинного плеймейкера, некоего диспетчера. Поэтому непривычно было видеть Лионеля во время вчерашнего поединка с "Валенсией" в самой гуще насыщенных оборонительных редутов "Валенсии". Возможно, именно поэтому Месси так много ошибался в первом тайме.

Дважды он "обрезал" команду неточными передачами в простых ситуациях, трижды терял мяч на чужой половине поля, став одним из лидеров по этому показателю в составе "Барсы". И не совершил ни одного успешного отбора. В первом тайме Месси был надежно прикрыт игроками "Валенсии" и мог забить только со штрафных, но дважды пробил неудачно.

Во втором тайме у "Барсы" было больше пространства. Да и сам Месси играл не там, куда его изначально отправил Сетьен. Аргентинец опустился вглубь поля и девять из своих одиннадцати ударов по воротам нанес именно после выхода из раздевалки. Большинство из них – из-за пределов штрафной зоны.

В этой ситуации угрожающее все. Во-первых, трудно вспомнить другой такой матч, когда ни один из более десяти ударов Месси не стал результативным. Во-вторых, резко менялась позиция Месси на различных этапах поединка и неизвестно, все ли маневры аргентинца, которые влияли на тактическое построение команды, были согласованы с тренером. В-третьих, сам факт одиннадцати ударов Месси при всего трех ударах от остальных тринадцати игроков (с учетом тех, кто вышел на замену) говорит о нездоровой мессицентричности. И даже когда у Артура была прекрасная возможность пробить самому из убойной позиции, он почему-то отдал тупиковую передачу на Месси. Показательный эпизод.

Поражение "Барселоны" закономерно, а роль Месси в этом матче – неоднозначна. Будет ли для него Кике Сетьен авторитетом? Не разозлят ли аргентинца те высокие нагрузки, которые новый тренер дает футболистам на тренировках? Особенно после либерального подхода Эрнесто Вальверде. Наконец, готов ли Месси терпеть критику, если сценарии вчерашнего матча против "Валенсии", - когда планета каталонцев вращалась вокруг него, но согреть это светило не могло, - будут повторяться в будущем? После каждого нового матча Кике Сетьена – все больше и больше вопросов.