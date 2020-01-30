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Экс-игрок Реала перешел в клуб из третьего дивизиона Испании

Испания
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Экс-игрок Реала перешел в клуб из третьего дивизиона Испании

Экс-игрок Реала перешел в клуб из третьего дивизиона Испании
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Полузащитник "Эспаньола" Эстебан Гранеро стал игроком "Марбельи" – клуб выступает в Сегунде B, третьей по силе испанской лиге. 32-летний хавбек расторгнул контракт с каталонским клубом по взаимному согласию и присоединился к новой команде как свободный агент.

Трудовой договор между "Марбельей" и Гранеро рассчитан до лета 2021 года. В текущем сезоне хавбек сыграл 21 матч за "Эспаньол", Эстебан забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи. Сейчас "Марбелья" возглавляет одну из подгрупп своего дивизиона.

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Гранеро – воспитанник мадридского "Реала", он сыграл 96 матчей за "королевский клуб". Также испанец защищал цвета "Хетафе", "Реала Сосьедад" и "Квинз Парк Рейнджерс".

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В статье: Эстебан Гранеро Эспаньол (Барселона) Марбелья
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