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Кубок Испании. 1/8-я финала. Барселона наконец-то побеждает с легкостью

Испания
(3 голосов)

Леганес не устоял

Кубок Испании. 1/8-я финала. Барселона наконец-то побеждает с легкостью
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Наконец, наконец-то Кике Сетьен продемонстрировал общественности идеальный образец своей наработки. Сегодня его команда играла легко, непринужденно, результативно и без паники в обороне. Просто не заметила "Леганес".

Это был основной состав "Барсы", но предыдущие стадии турнира показали, что командам, которые стремятся выиграть трофей (а "Барса" – среди них), играться с обоймой не стоит. Да и глупо это, ведь когда коллектив работает слаженно, много сил не затрачивается.

Кубок Испании. 1/8-я финала. Барселона наконец-то побеждает с легкостью - изображение 1

Сегодня "Барса" перешла на модель игры с четырьмя защитниками и легко взяла свое. Уже на 4-й минуте тонкая и быстрая комбинация в исполнении Месси, Семеду и Гризманна завершилась легким ударом последнего мимо вратаря – 1:0. И пока "Леганес" приходил в себя и осмысливал, был момент Брайтвайта случайным или заслуженным (тер Штеген потянул), хозяева забили второй. Месси хитро подал от углового флажка, а Клеман Лангле подрезал под дальнюю штангу.

"Леганес" прессинговал, старался закрывать зоны, однако азарта "пепинерос" хватило только на первый тайм. Во втором уже сил не было. Да и везение отвернулось от гостей: когда Месси прорвался в штрафную зону и пробил, мяч рикошетом от ноги кого-то из защитников залетел в сетку. Шла только 59-я минута, а "гранатовые" уже закрыли игру. Однако настрой на матч был таким, что подопечные Сетьена не могли остановиться по одному взмаху руки. Их остановил только финальный свисток. До него каталонцы забили еще дважды: Артур третьей волной после игры на добивании и Лео Месси после разрезной передачи Ракитича.

Кубок Испании. 1/8-я финала. Барселона наконец-то побеждает с легкостью - изображение 2

Шансов хотя бы на гол престижа у "Легаенса" не было. Очень легко "Барса" проходит в четвертьфинал и дает надежду болельщикам на то, что эта легкость станет доминантной чертой команды Кике Сетьена.

Кубок Испании. 1/8-я финала. Барселона наконец-то побеждает с легкостью - изображение 3

Кубок Испании. 1/16-я финала
Барселона. "Камп Ноу"

"Барселона" – "Леганес" 5:0
Голы: Антуан Гризманн 4, Клеман Лангле 27, Лионель Месси 59, Артур 77, Лионель Месси 89

"Барселона": Марк-Андре тер Штеген – Нелсон Семеду, Херард Пике, Клеман Лангле, Хорди Альба (Эктор Фирпо 64) – Артуро Видаль (Иван Ракитич 61), Серхио Бускетс, Френки Де Йонг – Лионель Месси, Антуан Гризманн (Артур Рамос 72), Ансу Фати

"Леганес": Иван Куэльяр – Родриго Тарин, Колинс Авазем, Димитриос Сиовас – Роберто Росалес, Роке Меса (Хавьер Эрасо 57), Рубен Перес, Хонатан Сильва (Кевин Родригес 57), Айтор Руйбаль, Оскар Родригес – Мартин Брайтвайт (Дани Пльомер 71)

Предупреждения: Рубен Перес 25, Колинс Авазем 73, Родри Тарин 83

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В статье: Лионель Месси Барселона Кубок Испании Леганес
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Комментарии (18)
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oda1979 (Запорожье)
30.01.2020 в 22:32
Мляя поголовье стада увеличивается.. их уже 8 штук...
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+3
-7
avatar
MES QUE UN CLUB
30.01.2020 в 22:41
Поздравляю, Вы достигли хорошего уровня. Кормите их вовремя. Они животные нежные , требуют много внимания. Только Вы уважаемый сайты попутали. Вам наверное на ua - олень . com надо было, а это футбольный сайт.)) Внимательней будьте.)
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+6
-2
oda1979 (Запорожье)
30.01.2020 в 23:16
Ну, сохатый в вашем стаде дариан. Это ясно. А, Вы позвольте полюбопытствовать, кто будете?
+1
-5
avatar
MES QUE UN CLUB
30.01.2020 в 23:56
Вы меня не знаете? Я форумчанин. Захожу время от времени на этот сайт почитать новости футбола и оставить комментарий и естественно почитать комментарии других форумчан. Но вот всё чаще здесь оставляют комментарии оленеводы. Наверное в главной редакции провода попутали и теперь оленеводы здесь пишут, а что там на оленеводческом сайте творится? Наверное с утра до ночи о футболе не умолкают.
0
0
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
30.01.2020 в 22:26
Да, и хотел сказать, что руководство Барселоны решили никого не покупать в это зимнее, трансферное окно.
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+7
-4
oda1979 (Запорожье)
30.01.2020 в 22:31
Решили не покупать, ибо купить не смогли никого:)))
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+5
-7
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
30.01.2020 в 23:49
А шо ж такое?))). Просто Перес уже всё купил))))
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0
-1
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
30.01.2020 в 22:22
Вижу, что ришарлисоны устроили уже здесь групповой секс между собой, не буду им мешать, пусть изливают друг другу. Прокомментирую матч. Как и ожидалось, это была легкая победа Барселоны. Конечно, Барсе помог быстрый гол, после которого соперник обязан был раскрываться. Это 500-я победа лучшего футболиста современности - Лео Месси, в 710-м матче за Барселону. Чтобы повторить рекорд Пеле по голам за один клуб, лучшему футболисту мира - Лео Месси осталось забить 21 гол (на сегодня у Месси - 622, Пеле - 643.). Жеребьевка 1/4 финала Кубка Короля завтра, в 14:00 по Киевскому времени. Этот раунд из одного матча, жребий слепой и, если в пару попадет команда из низшей лиги и команда из Ла Лиги, то матч состоится на поле команды из низшей лиги. Прямо на сейчас, такой командой есть Мирандес, которая к 20 минуте матча пока выигрывает у Севильи 1-0. Поздравления всем, кто за Барсу!!!
Ответить
+10
-3
Algrab (Костопiль)
30.01.2020 в 22:38
Галоперидол подіяв:)))
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+2
-6
avatar
MES QUE UN CLUB
30.01.2020 в 22:10
Всех, кто за Барсу, с победой !
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+10
-3
avatar
Spokoyno (Киев)
30.01.2020 в 22:07
"Потренувались на кошенятах" Проте пройшли і навіть не запарилися. Ну і травм ніхто не отримав. Поки "гра Ернесто 2", якось не помітна.
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+9
-1
oda1979 (Запорожье)
30.01.2020 в 22:05
Плагиаторы:)) что теперь аленю писать то??
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+3
-11
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
30.01.2020 в 21:58
Напишу словами оленя: Барса наконец-то тики -такой основным составом который великий вождь ацтеков Месси выставил на аутсайдера Ла-лиги обыграл резервный состав немотивированного Леганеса, которого главная задача сезона остаться в высшем дивизионе.
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+3
-10
Algrab (Костопiль)
30.01.2020 в 22:02
Ця інформація не відповідає дійсності!Зараз подіє галоперидол,і я скажу всю правду.Завжди ваш:монреальський олень.
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+2
-10
oda1979 (Запорожье)
30.01.2020 в 21:57
Это победа, безусловно, серьезная заявка на выигрыш ЛЧ и чемпионата Испании. Ну, а Месси может уже расчитывать на ещё один золотой мяч!!
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+5
-12
Algrab (Костопiль)
30.01.2020 в 21:59
Прикра випадковість:))
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+2
-11
avatar
Maldini (Киев)
30.01.2020 в 22:47
Да какой ЗМ,ты чё белены объелся?!Первые же игры ЛЧ покажут,что онуже никому не опасен!Ливерпуль,Реал,Интер,Ювентус знают как против него играть!Барсе НИЧЕГО не светит в ЛЧ,максимум полуфинал!
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+2
-6
oda1979 (Запорожье)
30.01.2020 в 23:17
Ну так алени местные другого мнения..
+1
-6

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