Кубок Испании. 1/8-я финала. Барселона наконец-то побеждает с легкостью

Наконец, наконец-то Кике Сетьен продемонстрировал общественности идеальный образец своей наработки. Сегодня его команда играла легко, непринужденно, результативно и без паники в обороне. Просто не заметила "Леганес".

Это был основной состав "Барсы", но предыдущие стадии турнира показали, что командам, которые стремятся выиграть трофей (а "Барса" – среди них), играться с обоймой не стоит. Да и глупо это, ведь когда коллектив работает слаженно, много сил не затрачивается.

Сегодня "Барса" перешла на модель игры с четырьмя защитниками и легко взяла свое. Уже на 4-й минуте тонкая и быстрая комбинация в исполнении Месси, Семеду и Гризманна завершилась легким ударом последнего мимо вратаря – 1:0. И пока "Леганес" приходил в себя и осмысливал, был момент Брайтвайта случайным или заслуженным (тер Штеген потянул), хозяева забили второй. Месси хитро подал от углового флажка, а Клеман Лангле подрезал под дальнюю штангу.

"Леганес" прессинговал, старался закрывать зоны, однако азарта "пепинерос" хватило только на первый тайм. Во втором уже сил не было. Да и везение отвернулось от гостей: когда Месси прорвался в штрафную зону и пробил, мяч рикошетом от ноги кого-то из защитников залетел в сетку. Шла только 59-я минута, а "гранатовые" уже закрыли игру. Однако настрой на матч был таким, что подопечные Сетьена не могли остановиться по одному взмаху руки. Их остановил только финальный свисток. До него каталонцы забили еще дважды: Артур третьей волной после игры на добивании и Лео Месси после разрезной передачи Ракитича.

Шансов хотя бы на гол престижа у "Легаенса" не было. Очень легко "Барса" проходит в четвертьфинал и дает надежду болельщикам на то, что эта легкость станет доминантной чертой команды Кике Сетьена.

Кубок Испании. 1/16-я финала

Барселона. "Камп Ноу"

"Барселона" – "Леганес" 5:0

Голы: Антуан Гризманн 4, Клеман Лангле 27, Лионель Месси 59, Артур 77, Лионель Месси 89

"Барселона": Марк-Андре тер Штеген – Нелсон Семеду, Херард Пике, Клеман Лангле, Хорди Альба (Эктор Фирпо 64) – Артуро Видаль (Иван Ракитич 61), Серхио Бускетс, Френки Де Йонг – Лионель Месси, Антуан Гризманн (Артур Рамос 72), Ансу Фати

"Леганес": Иван Куэльяр – Родриго Тарин, Колинс Авазем, Димитриос Сиовас – Роберто Росалес, Роке Меса (Хавьер Эрасо 57), Рубен Перес, Хонатан Сильва (Кевин Родригес 57), Айтор Руйбаль, Оскар Родригес – Мартин Брайтвайт (Дани Пльомер 71)

Предупреждения: Рубен Перес 25, Колинс Авазем 73, Родри Тарин 83