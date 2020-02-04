(Анти) Герой футбольного дня. Антуан Гризманн. Без взаимодействия с Месси

После матча с "Леванте" юный Ансу Фати еще больше влюбил в себя требовательную каталонскую публику. Молодой нападающий стал героем встречи, переписав очередной рекорд. Его дубль, оформленный за 103 секунды, вывел футболиста в ранг рекордсменов: никто не забивал два гола в одном матче чемпионата Испании в более юном возрасте – 17 лет и 94 дня.

Фати закрывает левый фланг атаки "Барсы" при условии отсутствия из-за травм Луиса Суареса и Усмана Дембеле. Единственную возможную альтернативу уроженцу Гвинея-Бисау Кике Сетьен отправил в аренду в "Рому" (речь о Карлесе Пересе), поэтому Фати, которого с оговорками и опасением подпускал к основному составу Эрнесто Вальверде, приходится стремительным темпом искать взаимопонимание на поле со звездными, опытными и авторитетными партнерами.

И с Лионелем Месси это взаимопонимание уже найдено. Аргентинца испанские СМИ даже называют крестным отцом для Ансу. Собственно, свой исторический дубль молодой нападающий оформил как раз из двух передач Лионеля, одна из которых, к слову, была выполнена аргентинцем в окружении десяти (!) соперников.

В целом же, с учетом ассистентского дубля в матче с "Леванте", Лионель Месси отдал в текущей Ла Лиге уже восемь голевых передач – это лучший показатель чемпионата. Кроме двух ассистов на Фати, Лео отдал четыре голевые передачи на Луиса Суареса, и по одной – на Артуро Видаля и Антуана Гризманна. В Кубке однажды ассистировал Клеману Лангле. В Лиге чемпионов еще дважды находил голевыми передачами Луиса Суареса, подтвердив статус этого тандема как самого результативного в испанском футболе в двадцать первом веке. Надо вспомнить и о голевой передаче Месси на Гризманна в матче Лиги чемпионов против "Боруссии" – всего в сезоне Месси дважды помог отличиться Антуану.

Но результативные передачи – это лишь верхушка айсберга в море взаимодействия футболистов на поле. Например, Месси только раз в сезоне ассистировал Артуро Видалю, однако чилийца называют одним из самых удобных, - на уровне с Суаресом, - партнеров для Лионеля. Показательным может быть матч с "Валенсией", в котором до появления Видаля на поле Месси в одиночку штурмовал ворота Хауме Доменека, а после появления чилийца – вместе с ним. После испанская пресса призывала Кике Сетьена выпускать Видаля в основе, чтобы хотя бы немного облегчить жизнь Лионелю. С Гризманном же всё наоборот.

Несмотря на то, что две из своих четырех голевых передач в Ла Лиге он отдал на Месси, лучшие поединки в сезоне Антуан проводил тогда, когда на поле не было аргентинца – против "Бетиса" в Ла Лиге (дубль и голевая передача) и против "Ибицы "в Кубке Испании. А теперь самое главное – статистика хронологически последнего для "Барсы" поединка с "Леванте". За 71 минуту, проведенную на поле, между правым нападающим Месси и центральным форвардом Гризманном состоялось лишь шесть (!) пасов (по три из каждой стороны). Три из них – в зоне углового флажка, также три – в направлении от ворот соперника. В течение полугода, которые Гризманн и Месси играют бок о бок, они так и не научились взаимодействовать с пользой для команды.

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Далеко не все уверены в том, что научатся со временем. Не уверены вообще, есть ли желание у Месси (прежде всего говорим о нем) взаимодействовать с Гризманном. А без "благословения" Лео французу тяжело будет найти себя на "Камп Ноу". Очень тяжело.