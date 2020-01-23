Герой футбольного дня. Антуанн Гризманн

Думаете, что забивать таким командам как "Ибица" должны дублеры или те, кто находится в тени сильнейших игроков "Барсы"? Возможно и так, но в ситуации, когда команда только находит себя под руководством нового тренера, важна роль лидеров в каждом поединке. Даже против соперников калибра "Ибицы".

Антуан, как и в большинстве матчей во время каденции Вальверде, был незаметным в первом тайме. Да и нельзя сказать, что француз был озабочен защитной работой, потому что, во-первых, "Барса" много владела мячом и не стояла перед необходимостью массовой обороны; во-вторых, в тех редких моментах, когда пропускала атаки "Ибицы", нагрузка падала на центральных защитников и голкипера. Поэтому резонно заметить, что первый тайм поединка Гризманн просто отходил пешком.

Зато реабилитировался во втором. И не только за неудачную первую половину поединка с "Ибицей", но и за предыдущие неудачи. Ведь если бы не он, "Барса" могла бы вляпаться в неприятную историю с вылетом из турнира от представителя третьего дивизиона. "Так бывает, когда ты сталкиваешься с чемпионом мира, который забивает два гола... Покорил нас, несмотря на то, что в течение предыдущих 70-и минут дверь перед ним была закрыта", - сетовал тренер "Ибицы" после матча. Говорил, что именно такие игроки обычно определяют разницу.

А испанские СМИ давят на Гризманна и ожидают от него еще более яркой игры на атаку. Собственно, того, для чего "Барса" француза и покупала. И особенно теперь, когда из строя вышел Луис Суарес. Несмотря на очерченные варианты на трансферном рынке, боссы "Барселоны" не спешат выкладывать миллионы за условных Обамеянга или Родриго. Они не исключают мысли, что в роли центрального нападающего (своеобразной "девятки" в формации "Барселоны") может выстрелить Антуан.

Но самому игроку, по его же словам, нужно повышать качество своей игры. "Я до сих пор не коснулся потолка. Я стараюсь улучшить свою эффективность. Это то, над чем мы работаем", - сказал Гризманн. И добавил: "Сегодня я играл выше, чем обычно".

Возможно, именно отсутствие Суареса помогло ему в матче с "Ибицей", - точнее, во втором тайме этого матча, - проявить свой бомбардирский задор. И теперь он, а не Месси, Суарес или Фати – единственный игрок "Барсы", который забивал во всех турнирах текущего сезона – в Ла Лиге, Лиге чемпионов, Суперкубке Испании и Кубке Короля. Одиннадцать голов в 27-и матчах.