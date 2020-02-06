Реал - Реал Сосьедад. Смотреть онлайн прямую LIVE видеотрансляцию матча Кубка Испании

В полуфинал Кубка Испании уже прошли "Гранада" и "Мирандес" – команды не именитые, но с характером. Однако если жребий не сведет их между собой, то предстоит сыграть против именитых соперников. Одним из них может стать "Реал" или "Реал Сосьедад".

Мадридцы и сан-себастьянцы определят между собой сильнейшего в матче на "Сантьяго Бернабеу". Поединок состоится шестого февраля 2020-го года в 20:00. Текстовая онлайн LIVE трансляция – матч-центр UA-Футбол >>>. Анонс и прогноз матча – за авторством Игоря Семйона >>>.

Здесь же смотрим онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча "Реал" - "Реал Сосьедад". Сигнал предоставляет MEGOGO.

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