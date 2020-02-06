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Дембеле потребуется операция

Испания
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Он не играл с ноября

Дембеле потребуется операция
Новина українською

Нападающему "Барселоны" Усману Дембеле потребуется операция. 22-летний француз получил полный разрыв проксимального сухожилия двуглавой мышцы бедра, сообщат официальный сайт каталонского клуба.

Операция пройдет 11 февраля, ее сделают в Финляндии. О конкретных сроках восстановления форварда станет известно позднее.

В текущем сезоне Дембеле принял участие лишь в 9 матчах за "Барселону", на его счету 1 гол и 2 результативных передачи.

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В статье: Барселона Усман Дембеле
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