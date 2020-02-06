Барселона сохранила за собой право обратного выкупа Руиса

В последний день трансферного окна, "Барселона" рассталась с очередным форвардом, отпустив в "Брагу" Абеля Руиса. Однако, у них будет шанс вернуть футболиста.

Читайте также Брага подписала воспитанника Барселоны

Португальцы арендовали игрока до конца сезона, в конце которого выкупят испанца за 8 миллионов евро. Если Абель впечатлит руководство каталонцев, то вернется в родной клуб за 40 миллионов.

Также стоит добавить, что "Барселона" уже жалеет о своем решение. До конца сезона вылетел Усман Дембеле и у Руиса была возможность получить свой шанс.

За вторую команду каталонцев в этом сезоне он провел 19 матчей и забил 3 гола.