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Кроос: Не хочу играть в футбол в 38 лет

Испания
(3 голосов)

У немецкого полузащитника другие планы

Кроос: Не хочу играть в футбол в 38 лет
UA-Футбол
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Игрок мадридского "Реала" и сборной Германии Тони Кроос рассказал о том, когда он планирует закончить свою карьеру.

"Я много раз говорил, что не хочу играть в возрасте 38 лет. До 2023 года у меня контракт с "Реалом". В это время мне будет 33 года и не вижу смысла подписывать контракт на 4 года.

Что я буду делать без футбола? Я планирую вернуться в Германию. С другой стороны, я больше пяти лет нахожусь в Мадриде, мои дети ходят здесь в школу, моя семья счастлива", - цитирует игрока AS.

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Отметим, что за пять с половиной лет в "Реале", Кроос сумел завоевать 13 титулов.

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В статье: Тони Кроос Реал (Мадрид)
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