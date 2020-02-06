Кроос: Не хочу играть в футбол в 38 лет

Игрок мадридского "Реала" и сборной Германии Тони Кроос рассказал о том, когда он планирует закончить свою карьеру.

"Я много раз говорил, что не хочу играть в возрасте 38 лет. До 2023 года у меня контракт с "Реалом". В это время мне будет 33 года и не вижу смысла подписывать контракт на 4 года.

Что я буду делать без футбола? Я планирую вернуться в Германию. С другой стороны, я больше пяти лет нахожусь в Мадриде, мои дети ходят здесь в школу, моя семья счастлива", - цитирует игрока AS.

Отметим, что за пять с половиной лет в "Реале", Кроос сумел завоевать 13 титулов.