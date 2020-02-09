Бетис - Барселона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

"Бетис" и "Барселона" – схожие по стилю игры команды. Будет интересно посмотреть за тем, которой из команд удастся навязать сопернику свои правила. Сумеет ли кто-то проявить гибкость и тем самым удивить оппонента? Ответы на все вопросы – после окончания поединка, который стартует 9-го февраля 2020-го года в 22:00.

В матч-центре UA-Футбол доступна текстовая онлайн трансляция >>>. Обо всех нюансах поединка читайте в анонсе от Игоря Семйона >>>. Здесь же смотрим прямой видеоэфир поединка 23-го тура Ла Лиги "Бетис" - "Барселона".

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